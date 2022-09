Perché i gatti si leccano? Lo stesso gesto indica significati incredibilmente differenti

Capire il motivo di una determinata azione da parte del vostro amico a quattro zampe non è semplice: perché il cane abbaia al postino? Perché ulula? O ancora, perché i gatti amano dormire nei luoghi più alti della casa? Fortunatamente a questi interrogativi gli esperti hanno dato una risposta, ma sapete perché i mici si leccano?

"Si leccano per mantenere la loro pelliccia pulita e sana", ha dichiarato a LiveScience Kristyn Vitale, assistente professore di salute e comportamento degli animali all'Unity College nel Maine. "È importante che si puliscano da soli perché aiuta a mantenere in salute il loro pelo."

I mici sulla superficie della loro lingua hanno centinaia di spine affilate, cave e rivolte all'indietro, chiamate papille e fatte di cheratina, la stessa sostanza di cui sono fatti i capelli e gli artigli. Mentre la lingua di un gatto scivola sulla pelliccia, le spine di cheratina tirano via i peli superflui come una spazzola (geniale vero? È proprio nella loro natura).

Questa è una pratica importantissima per le creature, in quanto rimuove tutti i detriti o la materia attaccata alla loro pelliccia, aiutandoli a prevenire increspature e nodi. Tuttavia, alle volte, i felini possono anche pulirsi "come comportamento antistress". "A volte questo gesto può trasformarsi in una toelettatura eccessiva, in cui il gatto si lecca così tanto che le macchie di pelo scompaiono, mostrando prove di un problema comportamentale o medico."

Altro discorso, invece, va fatto per la madre e i suoi cuccioli: "Leccare la prole appena nata in realtà gioca un ruolo vitale nella loro sopravvivenza", continua Vitale. "I cuccioli molto piccoli non sono in grado di urinare o defecare da soli. Quindi la madre leccherà la regione genitale dei suoi piccoletti per stimolarli ad andare in bagno".

Non è finita qui: altre volte i gatti fanno quello che in gergo è conosciuto come "allogrooming", ovvero le "leccate amichevoli" che i mici fanno a persone ed altri animali. "Si ritiene che comportamenti amichevoli come l'allogrooming rafforzino la relazione tra le persone coinvolte", conclude infine l'esperto. "Si verifica quando un gatto è rilassato e in presenza di un partner sociale preferito. Qui il felino può anche avviare il contatto sociale leccando perché sta cercando l'attenzione della persona."