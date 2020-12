Perché i gatti miagolano? Stanno cercando di comunicare con noi?

Lo sapevate? I gatti domestici utilizzano la loro voce per comunicare esclusivamente (almeno così spesso) con gli umani, poiché raramente miagolano tra loro. Per quale motivo lo fanno? "Colpa" dell'addomesticamento.

Poiché gli antenati dei gatti moderni incontravano raramente altri membri della loro stessa specie, non avevano bisogno di usare la loro voce per comunicare, ma lo facevano attraverso il senso dell'olfatto, strofinandosi o urinando su oggetti, come alberi. In questo modo "mandavano dei messaggi" ai loro stessi simili.

Qualcosa che in realtà fanno ancora oggi tra loro, afferma John Wright, uno psicologo che studia il comportamento degli animali alla Mercer University. Poiché questo metodo non funziona con gli umani, e in 10.000 anni di addomesticazione lo hanno capito, i gatti utilizzano il miagolio, il metodo migliore per ricevere attenzione da noi. "Sono manipolatori", continua Wright. "La comunicazione vocale diventa uno strumento".

Molti gatti, infatti, hanno sviluppato diversi miagoli in base al tipo di bisogno. Questi vocalizzi sono dei comportamenti appresi. Da piccoli, infatti, i gattini miagolano per attirare l'attenzione della madre quando sono feriti, hanno freddo o fame. I mici selvaggi perdono questa abitudine in età adulta, mentre i gatti domestici no.

Uno studio, pubblicato sulla rivista Behavioral Processes ha scoperto che i gatti domestici miagolavano molto più spesso, e solo per gli umani, per comunicare ai loro proprietari; così non hanno fatto invece i gatti selvatici (spietati killer di animali), che miagolavano indistintamente per cani, umani, bambole e altro. Insomma, per rispondere alla domanda: i nostri felini domestici, quando miagolano, vogliono comunicarci qualcosa: che hanno fame, che vogliono uscire e molto altro!