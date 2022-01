Perché i gatti si mordono la coda? Può essere per gioco, ma anche per problemi di salute

Di comportamenti bizzarri i gatti ne hanno molti e non sempre riusciamo a capirli: abbiamo cercato di comprendere perché i gatti ci seguono in bagno, ma ci sono altri quesiti che necessitano di una risposta. Per esempio, perché i gatti si mordono la coda? Le ragioni sono diverse e, in certi casi, ci si dovrebbe preoccupare della salute del felino.

La cura che il gatto ha del suo corpo è notevole e lo porta a pulire ogni suo angolo per rimanere nelle condizioni migliori. In alcuni momenti può capitare che egli inizi a mordersi la coda e ciò può essere dovuto a molteplici motivazioni.

Innanzitutto, è ritenuto altamente probabile che la coda venga percepita dall’amico a quattro zampe come una parte “esterna” del suo corpo, in grado di attrarlo a tal punto da suscitare curiosità e anche una certa sfida: deve a tutti i costi catturarla e fermarla. Questo istinto che sembra quasi un gioco, tuttavia, non è l’unico. Può succedere che il gatto la afferri e la morda più volte provocandosi ferite. Da cosa è dovuta questa “esagerazione”?

Qui ci addentriamo nei possibili problemi di salute: si parte da fattori esterni come pulci e parassiti, agenti che possono provocare malessere e prurito nel gatto a tal punto da portarlo a mordersi, scatenando reazioni cutanee a catena. O ancora, queste ultime potrebbero essere dovute dall’alimentazione: se sbagliata, ergo se provoca allergie e intolleranze, il gatto potrebbe percepire fastidi tali da mordersi la coda ripetutamente.

Psicologicamente parlando, invece, è plausibile che si tratti di stress o traumi tali da causare “dermatosi psicogene” o stereotipie. Questi sono comunque i casi peggiori, dato che lo stress può essere dovuto semplicemente a rumori, persone sconosciute, cambi di casa o altri piccoli fattori che potrebbero confonderlo e comportare tensione. Nei casi più semplici, infine, si tratta di noia o voglia di attirare l’attenzione dei padroni umani.

Il rimedio da parte nostra è prestare attenzione al modo in cui si morde la coda e la cadenza: dovesse capitare in condizioni limitate, allora non ci sarà ragione di cui preoccuparsi; dovesse invece avvenire ripetutamente in un breve periodo di tempo, sarà necessario comprendere le possibili cause.

