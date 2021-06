Perché i gatti sembra che 'parlino' quando vedono un insetto dalla finestra?

Perché i gatti, quando vedono un insetto, fanno uno strano verso con la bocca che sembra quasi che stiano parlando con la loro potenziale preda? Parola alla scienza!

Chi ha un gatto in casa avrà familiarità con uno strano e simpatico comportamento dei nostri amici pelosi che, spesso, ci fa sorridere. A volte, quando un gatto vede un insetto o un uccellino, attraverso il vetro della finestra, è possibile che il nostro quadrupede rimanga imbambolato a fissare la preda, emettendo un suono caratteristico con la bocca. Ma per chi non ha un gatto in casa, in giro per la rete, vi sono una moltitudine di questi video simpatici e, quindi, la domanda sorge spontanea: perché sembra che i gatti “parlino con insetti e uccelli?” Secondo la dottoressa Erika Loftin del DoveLewis Emergency Animal Hospital, questo comportamento è comune a tutti i gatti, di qualsiasi età, domestici o selvatici.

Il rumore che emettono con la bocca quando vedono prede alla loro portata (insetti, piccoli uccelli o roditori) è un suono che non serve per aiutarli durante la caccia ma, piuttosto, che emettono perché sono eccitati per la caccia e pronti a tentare di raggiungere le loro prede. Questo comportamento può avvenire non solo quando gli animali vedono prede vive ma anche, per esempio, quando il loro proprietario prende in mano il loro giocattolo preferito. E’ quindi una sorta di entusiasmo che l’animale dimostra nei confronti della caccia e della predazione.

Un’altra possibile teoria riguardo a questo peculiare comportamento riguarda non tanto la caccia, quanto la frustrazione per non poter cacciare la preda come si deve. Per la comportamentalista Celia Haddon i gatti “parlano” alle loro prede quando non possono raggiungerle perché, per esempio, il vetro di una finestra o l’altezza elevata li separa. La voglia di cacciare le prede è elevata per il gatto che, però, non può farlo per un impedimento fisico e così è frustrato ed inizia ad emettere quei suoni, osservando la potenziale preda.