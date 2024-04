Perché ai gatti piacciono le scatole? La risposta scientifica esiste!

Questi animali così eleganti ma anche così curiosi a causa dei loro comportamenti a volta stravaganti. Qualche tempo fa abbiamo visto perché i gatti amano così tanto il tonno ma oggi daremo la risposta ad un quesito ancora più importante (per modo di dire): perché adorano mettersi nelle scatole anche più piccole di loro?

Chiunque abbia un gatto sa che difficilmente resiste al richiamo di una scatola vuota. Questo curioso comportamento non si limita a oggetti tridimensionali; infatti, sono attratti anche da semplici forme piane come quadrati tracciati con del nastro. Nel 2017, il fenomeno #CatSquare su Twitter ha portato a interessanti osservazioni e domande su questo curioso processo cognitivo.

Gabriella Smith, ricercatrice al Hunter College di New York, ha indagato su come i gatti percepiscono le illusioni ottiche. Il suo studio intitolato "If I Fits, I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats", ha esplorato la possibilità che i felini riconoscano forme che non esistono.

Il periodo del lockdown è stato il momento ideale per condurre questa ricerca. Smith ha chiamato a raccolta i proprietari di gatti. Ai volontari sono stati forniti dei modelli chiamati "quadrati" o "triangoli di Kanisza", un'illusione ottica dove la mente completa una forma mancante. Le istruzioni erano semplici: posizionare queste forme sul pavimento e registrare le reazioni dei propri gatti.

Con una partecipazione di 500 volontari, di cui solo 30 hanno completato tutti i test della durata di sei giorni, i risultati sono stati illuminanti. Nonostante una parte dei video inviati fosse priva di eventi significativi, alcuni gatti hanno mostrato di riconoscere e preferire le forme illusorie quasi quanto i quadrati reali.

Questa ricerca ha dunque confermato che i nostri amici pelosi possono "vedere" le illusioni. Ma detto ciò, sapete perché i gatti sono tanto attratti dall'erba gatta?

