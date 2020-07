Perché ai gatti piace dormire solitamente nei luoghi più alti della casa?

Chi ha un gatto domestico lo sa benissimo: amano le altezze. Non è raro vederli dormine sopra i luoghi più alti di casa nostra e alcuni potrebbero chiedersi il motivo della scelta di un posto del genere per riposare. Perché lo fanno? Ecco cinque ragioni.

I gatti non animali curiosi. Per questo motivo se il loro ambiente non è abbastanza stimolante per loro, cercheranno altrove. Quando il gatto si arrampica su un posto alto, la sua curiosità può essere saziata - grazie all'esplorazione di un luogo non ancora completamente osservato. Mentre si trovano in una posizione elevata, inoltre, queste creature possono anche avere una visione migliore del loro ambiente e guardare ciò che accade nel loro mondo.

A volte, i nostri amici felini scelgono queste altezze semplicemente perché hanno paura e, in questi luoghi poco accessibili, difficilmente verranno disturbati. Un esempio può essere quando qualcuno porta un cane che non conoscono in casa. Se un gatto si sente spaventato, salire in un luogo elevato consente loro di sentirsi in un luogo sicuro, ma consente anche di sorvegliare il proprio territorio alla ricerca di una potenziale minaccia.

Chi ha un gatto sa anche questo: dormono tantissimo. La scelta di questi luoghi, infatti, è atta anche per non essere disturbati dai rumori casalinghi. Un altro motivo è portato dal cambiamento della temperatura. In estate, non è raro vederli dormire sul pavimento, poiché si rinfrescano di più; in inverno, invece, i punti più alti della casa possono essere più caldi a causa dell'aumento del calore (o semplicemente più adatti a loro durante i periodi più freddi).

Anche il micio, così come gli esseri umani, si stressa. Per questo motivo non è raro vederli cercare un rifugio in un nascondiglio lontano dai suoi padroni, e i trespoli più alti sono spesso luoghi adatti per allontanarsi da qualsiasi cosa li stia stressando. Questo è il loro modo per gestire l'ansia e lo stress... sicuramente meglio del nostro.