Perché ai gatti piace schiaffeggiare gli oggetti, gli altri gatti e persino la tua faccia?

Sicuramente, se possiedi un gatto, avrai notato che questi adorabili animali sono anche incredibilmente strani. A volte si sdraiano sulla nostra tastiera del portatile, a volte decidono di dormire nei posti più alti, altre volte ancora saltellano dentro le scatole anche quando queste non sono reali.

Oggi vi spiegheremo per quale motivo ai gatti piace schiaffeggiare gli oggetti per farli cadere dalle superfici. Su AnimalPath.org è possibile leggere che nelle zampette dei gatti esistono dei ricettori nervosi che aiutano i felini ad elaborare informazioni sensoriali.

Quando appunto, schiaffeggiano, o meglio colpiscono gli oggetti, usano proprio quei recettori per riuscire ad identificare di cosa si tratta. Ti starai chiedendo, ma allora se lo fanno per questo motivo, perché tirano colpetti con la zampa e non fanno un movimento lento?

Beh, se non hai idea di cosa sia quello che si trova di fronte a te, e quindi ipoteticamente questa cosa potrebbe colpirti, lo toccheresti con calma o daresti dei colpi fugaci? Beh, probabilmente anche i gatti la pensano così. A loro piace anche giocare col cibo, quindi sarebbe coerente che lo schiaffeggino identificandolo come preda.

"L'istinto del tuo gatto gli dice che un fermacarte o un soprammobile potrebbe rivelarsi un topo. La sua zampa che lo colpisce lo farebbe muovere e questo sarebbe un modo per giocare, per lui." Ha spiegato la veterinaria H. Ellen Whiteley.

Abbiamo parlato per ora solo degli oggetti, ma perché i gatti schiaffeggiano gli altri gatti e persino gli esseri umani? Beh, loro si divertono così ma non è solo questo. I gatti hanno un forte carattere dominante e potrebbe essere il loro modo per dimostrare che tu sei di loro proprietà! Se lo fa senza artigli e senza comportamenti aggressivi non c'è nulla di cui preoccuparsi.

