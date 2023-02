Perché i gatti rimangono a bocca aperta dopo aver annusato qualcosa?

Il comportamento dei gatti può essere particolare. Prima li vediamo dormire nei punti più alti della casa, poi all'interno di scatole e a volte capita di notarli a "bocca aperta" dopo aver annusato qualcosa... ma perché fanno così? A cosa dobbiamo questo loro comportamento?

Risposta breve: come spiega l'esperta di felini Hannah Shaw, questo è “il modo con il quale un gatto analizza un profumo sconosciuto e interessante". Si chiama ufficialmente "smorfia del Flehmen" e consente al profumo di viaggiare fino all'organo vomeronasale che si trova sul palato del micio. Quest'ultima, chiamata anche "organo di Jacobson", è una regione di cellule sensoriali all'interno del sistema olfattivo di mammiferi, anfibi e rettili.

Il gatto, infatti, usa la bocca, non il naso, per aspirare aria e filtrarla nella zona vomeronasale. Non sono gli unici animali che attuano questa tecnica: anche i grandi felini come leoni e tigri (ovviamente!) mostrano la smorfia del Flehmen, così come anche cavalli e ricci. "I gatti maschi usano la smorfia in relazione all'accoppiamento", ha dichiarato la veterinaria Sasha Gibbons. "I profumi possono aiutare a indicare la compatibilità con la femmina e capire se il tempismo è giusto."

I gatti maschi castrati attuano questa risposta anche senza avere in mente l'accoppiamento. E sì, probabilmente quella che avete visto in quel video buffo di gattini su Instagram o Facebook era proprio questo meccanismo naturale.