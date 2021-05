Perché i gatti si rotolano per terra? Le motivazioni sono molte più di quanto si pensi

Perché i gatti si rotolano per terra? Potrebbe essere una semplice domanda ma, in verità, questo loro simpatico e divertente comportamento può nascondere molteplici significati diversi.

Continuiamo la nostra piccola carrellata nel fantastico mondo dei nostri amici felini e, dopo aver visto come mai ai gatti piace così tanto l’erba gatta o perché molti di loro si spaventano quando vedono un innocuo cetriolo, cerchiamo di capire meglio un altro loro comportamento e a rispondere alla domanda sul perché si rotolano per terra. Per prima cosa, vi è da dire che i gatti si rotolano solo quando si sento tranquilli e al sicuro. Quando si rotolano per terra, infatti, espongono l’addome che è una delle loro zone più vulnerabili. Ciò vuol dire che l’animale si sente tranquillo e al sicuro, può abbassare le difese e farsi “vedere” vulnerabile dal suo padrone, segno che si fida ciecamente di lui.

Spesso i gatti si rotolano davanti a noi perché sono desiderosi di attenzione, vogliono cioè passare del tempo con noi e farsi coccolare. E’ quindi buona norma dare loro questa attenzione per far sì che il gatto associ al movimento la ricompensa, le coccole, e ogni volta che cercherà attenzioni, il nostro felino inizierà a rotolarsi davanti a noi e, visto che i gatti amano la routine, questo loro atteggiamento sarà qualcosa che reputano molto positiva. Ma il rotolarsi per terra in cerca di coccole è solo uno dei motivi per cui questi animali attuano questo comportamento. Un’altra ragione è da ricercare nel loro istinto a marcare il territorio.

Questo atteggiamento è stato osservato anche nei felini di più grosse dimensioni e, sia per quelli domestici che per quelli selvatici, è un modo per marcare il loro territorio. Rotolarsi per terra fa sì che le secrezioni di alcune loro ghiandole (che si trovano sulle guance, tra le dita o lungo i fianchi) rilascino l’odore dell’animale, marcando il territorio. Il rotolarsi può avvenire anche durante la stagione degli amori, quando sono in calore o dopo l’accoppiamento. La causa potrebbe essere di natura ormonale, oppure è possibile che le gattine stiano semplicemente cercando di rimuovere l’odore del gatto maschio con cui si sono accoppiate per passare al maschio successivo.

Un altro motivo potrebbe essere quello di disperdere calore in eccesso, magari dopo essersi svegliati da un sonnellino vicino la stufa o sotto il sole di primavera, rotolandosi per terra e abbassando così la temperatura corporea. Questi sono solo alcuni motivi riscontrati ma potrebbero essercene molti altri noti solo al nostro felino. E’ bene, dunque, lasciarlo esprimere liberamente.