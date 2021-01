I comportamenti animali molto volte sono dei veri e propri misteri che gli addetti ai lavori cercano di decifrare nei loro studi. Certo, ovviamente ci sono comportamenti più o meno chiari, che gli esperti sanno rispondere più facilmente di altri. Ad esempio, perché i gatti sfregano la testa sugli esseri umani?

Si tratta di una risposta chiara e concisa: i nostri amici felini hanno ghiandole odorifere sulla fronte che rilasciano feromoni. Poiché i gatti utilizzano i profumi per riconoscere le forme di vita amichevoli, una creatura che si sfrega la testa addosso a un essere umano trasferisce quei feromoni. Ciò significa, in poche parole, che il felino riconosce l'umano - o l'animale - come "parte del branco".

Questa azione è nota come "bunting" ed è tipicamente riservata al "capo branco" di un gruppo di gatti. Se vi è mai successa una cosa del genere, sappiate che nel linguaggio felino si tratta di un grande gesto che il gatto riserva solo alle "cose" che ama. Se non vi è mai successo non preoccupatevi, poiché queste creature dimostrano affetto anche in altro modo.

Insomma, un comportamento davvero bizzarro ma che può dirci molte cose sul nostro animale domestico. La comunicazione non verbale di queste creature è davvero complicata, ma può essere decifrata facilmente con un po' di conoscenza sul loro mondo. Ad esempio, cosa significa quando un gatto ammicca languidamente? Oppure, perché a questi felini piace dormire nei luoghi più alti della casa?