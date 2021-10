Perché i gatti sono terrorizzati dai cetrioli? Per loro non è divertente

Avrai sicuramente visto su internet l'assurda reazione dei gatti verso i cetrioli. Se l'ortaggio viene posizionato inaspettatamente dietro di loro, la loro risposta - quando lo noteranno - sarà davvero assurda: urla, corse e perfino violenti attacchi contro il frutto. Cosa succede in realtà quando i gatti vedono il cetriolo?

"Non penso che i gatti abbiano intrinsecamente paura dei cetrioli", afferma Mikel Delgado, che ha studiato il comportamento animale e le relazioni uomo-animale domestico nel suo dottorato presso l'Università della California. Secondo l'esperto, i felini - nei video diventati virali su internet - non si aspettavano semplicemente di vedere qualcosa alle loro spalle mentre svolgevano un'attività abitudinaria.

La paura dei gatti, secondo Delgado, potrebbe essere paragonata allo spavento degli esseri umani che si voltano e vedono qualcuno in piedi dietro di loro. I gatti, infatti, quando mangiano si sentono al sicuro e uno spavento del genere, ai nostri occhi così innocuo e divertente, potrebbe addirittura cambiare l'abitudine del felino.

Anche Jill Goldman, comportamentista animale della California, è d'accordo con quanto affermato da Delgado. Lo scienziato spiega che i cetrioli stanno innescando le naturali risposte di spavento dei gatti, secondo quanto dichiarato al National Geographic nel 2015. È anche possibile che associno il cetriolo ai serpenti (a proposito, sapete che il veleno dei serpenti si è evoluto per uccidere, non per difesa).

I due esperti sono d'accordo su un'altra cosa: non si dovrebbe spaventare in questo modo il proprio gatto, perché potrebbe nuocere sulla loro sensibilità e sulle loro abitudini. A proposito di abitudini, ecco perché il vostro gatto ama stare nel lavandino.