Perché i gatti vomitano così spesso? Questo è il motivo

Se hai un gatto, probabilmente sei abituato a trovare piccole pozzanghere di vomito in giro per casa. Ma perché i gatti vomitano così spesso? Ecco la risposta di Sarah Schmid, veterinaria specializzata in medicina interna canina e felina presso l'Università del Tennessee.

Innanzitutto, ciò che spesso pensiamo sia vomito potrebbe in realtà essere qualcos'altro, come una palla di pelo o rigurgito. I gatti sani trascorrono tra il 30% e il 50% della loro giornata a pulirsi, e molto di quel pelo finisce nello stomaco (sapete perché amano il tonno? La scienza ce lo spiega). Di solito, passa attraverso il sistema gastrointestinale e finisce nelle feci. Quando ciò non avviene, si forma una palla di pelo.

Queste vengono espulse tramite il vomito, quindi il processo sembra identico. La differenza sta in ciò che finisce sul tappeto: un grumo di pelo bagnato, piuttosto che una pozza di vomito. Anche le palle di pelo possono essere un segno di qualcosa di più serio. "In una popolazione di gatti sani, il 10% dei gatti a pelo corto e il 20% dei gatti a pelo lungo avranno una palla di pelo due o più volte all'anno", ha detto Schmid.

Se ciò accade più spesso, ad esempio più volte al mese, è una buona idea portare il gatto dal veterinario. Potrebbe essere il risultato di una toelettatura eccessiva, un segno che il gatto ha bisogno di essere spazzolato, o addirittura un problema gastrointestinale sottostante. Un altro aspetto che assomiglia al vomito è la tosse.

Un gatto che tossisce sembra che stia vomitando, ma tutto ciò che esce è schiuma o muco. Anche il conato di vomito è simile: lo stomaco del gatto si muove dentro e fuori come se stesse vomitando, ma lo stomaco è vuoto, quindi non esce nulla. Infine, c'è la rigurgitazione. Mentre il vomito, e gli altri aspetti menzionati, è un processo attivo in cui l'addome si contrae per far risalire il cibo e farlo uscire dallo stomaco, la rigurgitazione è passiva.

In questo scenario, il cibo che non è ancora arrivato allo stomaco semplicemente ritorna indietro. "Molte volte i gatti lo fanno se mangiano troppo in fretta", continua Schmid. "Vediamo i gatti rigurgitare le cose perché sono tipo, 'Cibo! Eccitati!' e lo mangiano, e poi all'improvviso, esce subito." Ognuno di questi processi sembra molto simile, e ci vogliono anni di formazione per un veterinario per individuare la differenza.

Schmid conclude infine dicendo che è sempre consigliabile chiedere al proprio veterinario per qualsiasi dubbio. A tal proposito, sapete che i gatti stanno iniziando a fare il riporto? Ma nessuno capisce il perché.