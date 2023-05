Perché il tuo gatto ama accovacciarsi sul tuo PC? Il motivo non è molto carino

I gatti hanno dei comportamenti davvero bizzarri: dal dormire nel punto più alto della casa ad accovacciarsi in delle vere e proprie scatole immaginarie. I proprietari dei mici e dei laptop potranno concordare però con una cosa: è loro abitudine accovacciarsi sul PC impedendovi di continuare a fare quello che stavate facendo... ma per quale motivo?

Per ora non c'è alcun studio scientifico che ha esaminato questo aspetto, ma gli esperti comportamentali felini hanno ancora una teoria. Così il dottor David Sands, esperto di psicologia animale con oltre 25 anni di esperienza clinica, ha deciso di sfatare i miti comuni: innanzitutto è improbabile che i gatti siano attratti esclusivamente dal calore generato dal laptop.

La vera attrazione per il micio è il vostro odore che lasciate regolarmente sulla tastiera. “I gatti sono macchine che si regolano con il profumo. Il loro mondo riguarda l'olfatto: la loro vista è sviluppata per la caccia notturna, il che significa che il loro senso dell'olfatto è davvero importante in altri momenti", afferma Sands.

Potrebbe sembrare una cosa carina (e in un certo senso lo è), ma in realtà “è più probabile che il tuo gatto voglia depositare il proprio odore e soppiantare il tuo. È tutta una questione di proprietà: in questo modo il tuo gatto sta effettivamente dicendo 'Ti possiedo!'", continua David. Questo perché i felini sono individui molto possessivi (e forse è per questo che sono così amati) e per loro, più possono sfiorarti e depositare il loro profumo, meglio è!