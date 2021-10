Perché il gatto domestico continua a cacciare? No, non lo fa per nutrirsi

Un temibile predatore abita le nostre case. Astuto, agile e rapido, è il flagello di uccelli e roditori. Stiamo parlando del felino più amato al mondo, emblema della fierezza animale e della dolce pigrizia, ecco a voi il mondo dei gatti. Un recente studio ha scoperto che i gatti non cacciano per nutrirsi, ma per soddisfare un istinto primitivo.

Chiunque possieda un gatto, o abbia passato del tempo in presenza di questo felino, avrà, di certo, notato la sua propensione alla caccia, sviluppata fin dai primi mesi di vita. Allo scorgere il movimento dei piccoli animali della fauna urbana, l’adorabile cacciatore felino assume la canonica posizione accucciata, con i muscoli tesi, pronto a balzare improvvisamente sulla preda ignara.

Allo stesso modo, però, vi sarà capitato di notare che la maggior parte di queste attività predatorie risulta nell’uccisione della preda, ma non nel suo consumo. Ai gatti, infatti, capita spesso di abbandonare la preda senza nutrirsene. Ciò è dovuto alla nutrizione fornita dagli umani che soddisfa il palato e lo stomaco dei felini.

Un recente studio, condotto dall’Università di Exeter, ha affermato che, dato il soddisfacimento nutrizionale fornito ai gatti dagli umani, le attività venatorie dei felini sarebbero da imputare ad un lontano retaggio primordiale, basato sull’istinto, e non sulla necessità di nutrirsi.

Analizzando il fabbisogno giornaliero dei gatti domestici, i ricercatori hanno verificato che il 96% della dieta è fornita dal tipico cibo a cui siamo abituati, ovvero crocchette e preparati umidi. Solo il 4% circa della dieta dei gatti domestici sembra essere soddisfatta dal consumo di insetti, piccoli uccelli e roditori, che i felini procacciano autonomamente.

Dallo studio osservazionale, sarebbe, quindi, possibile affermare che la spinta primaria verso la caccia è incentrata sull’istinto degli animali. Questa evidenza rappresenta un ottimo spunto per limitare l’attività di caccia dei felini che, in alcuni contesti, ha provocato non pochi disagi, sterminando popolazioni di uccelli canori endemici.

In ultimo, riguardo l’invasività delle attività venatorie, i ricercatori hanno suggerito che l’utilizzo di strumenti, come il collare Birdsbesafe, efficace nel rendere i gatti ben visibili agli uccelli grazie ai colori sgargianti del tessuto, e la combinazione di esercizio fisico e di un'alimentazione corretta e completa, siano efficaci nel ridurre le problematiche causate dagli abilissimi predatori domestici.

