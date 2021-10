Perché i genitori sovietici lasciavano dormire i bambini all'aperto e sottozero

Quello che sappiamo con certezza dalla Russia è che fa molto freddo, anche in estate, perché il paese si trova in prossimità del circolo polare artico. Chi nasce qui certamente è abituato al freddo e durante l'Unione Sovietica, esattamente negli anni '50 e '70, i genitori usavano far dormire i loro figli nella neve. Perché?

Innanzitutto, quando governava la famiglia Romanov, i regnanti uscivano raramente dai loro alloggi per respirare aria fresca e, poiché molti di questi sovrani avevano un sistema immunitario debole, tra la popolazione si iniziò a credere che l'esposizione all'aria fresca e al Sole fosse importante per crescere sani e forti (che effettivamente è, in parte, vero). A proposito, diamo un'occhiata al motivo per cui la famiglia Romanov venne sterminata.

Inoltre, negli anni '30 i sovietici dovettero affrontare un'epidemia di tubercolosi e le generazioni successive iniziarono a pensare che i loro figli dovessero crescere con polmoni e sistemi respiratori forti, così da prevenire una recrudescenza dell'epidemia. Per questo motivo iniziarono ad attuare la pratica di esporre i propri figli all'aria aperta e far condurre loro l'attività all'aperto.

Questa abitudini iniziò dall'asilo e i vestiti dei pargoli, nonostante fossero utili contro il freddo, non erano mai troppo protetti contro le basse temperature, permettendo loro di sviluppare una "naturale" tolleranza al freddo. Questa pratica è continuata anche negli anni '70 e '80 - così come potrete osservare in questo video - e veniva attuata anche con i neonati: i nascituri venivano portati all'aperto e venivano fatti addormentare al freddo all'interno del passeggino (ovviamente erano coperti abbastanza per sopravvivere).

Perfino oggi molti abitanti della Russia, nati negli anni '70 e '80, si ricordano che venivano portati a passeggiare fuori in mutande e, nonostante il freddo possa far bene al nostro corpo, una pratica del genere ha molti più possibili effetti collaterali che benefici.