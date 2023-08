Perché i geologi leccano le rocce? Il motivo potrebbe sorprendervi

I geologi attuano una pratica che potrebbe sembrare bizzarra ai più, ma sembra avere senso: leccare le rocce. Sì, avete letto bene. Molti geologi, nel corso delle loro ricerche sul campo, si ritrovano a leccare le pietre che studiano. Ma perché mai dovrebbero fare una cosa del genere? La risposta è sia semplice che profondamente radicata.

Così come ben sappiamo, infatti, le rocce sono formate da una varietà di minerali e composti, e possono rivelare molte informazioni sulla loro composizione e origine attraverso il loro aspetto.

Quando sono umide, però, alcune rocce cambiano aspetto, rendendo più evidenti certi dettagli. Leccando una pietra, il geologo può percepire direttamente la sua grana, distinguendo, ad esempio, una roccia argillosa da una sabbiosa. Questa pratica, sebbene possa sembrare insolita, offre un metodo immediato e diretto per ottenere informazioni preziose.

Ovviamente - e per fortuna - non tutte le rocce vengono leccate da parte dell'esperto sul campo (chissà se il loro sapore cambia con il tempo). I geologi utilizzano questo metodo solo quando ritengono che possa fornire informazioni utili e in situazioni in cui non vi sono rischi per la salute. E, come in ogni disciplina scientifica, la sicurezza viene prima di tutto.

Insomma, ricordatevi che dietro ogni gesto, anche il più inaspettato, c'è una ragione scientifica che potrebbe sembrare assurda ma, dopo che viene spiegata, ha sicuramente più senso. A questo punto occorre fare un'altra domanda: perché non usare dell'acqua invece della propria saliva? È sicuramente un'opzione più igienica.

