Perché in Germania non c'è Google Street View? È l'unico paese occidentale

Se vi collegate a Google Street View su Google Maps in Europa, noterete che praticamente tutto il continente è coperto ad eccezione della Germania, dove sono disponibili delle immagini solo nelle principali città con scatti datati addirittura 2008, in alcuni casi anche di scarsa qualità.

La ragione è legata alla normativa vigente della Germania che di fatto gli impedisce di offrire Street View.

In Germania infatti sono in vigore delle strettissime leggi sulla privacy che vietano a Google di mappare le sue strade. Questa legislazione è legata al passato della nazione europea, in particolare al periodo nazista e della DDR che aveva limitato in maniera importante le libertà delle persone per controllarle. Per questo motivo, dopo la liberazione i legislatori hanno deciso di introdurre delle norme per evitare che ciò possa accadere di nuovo.

Ad oggi, la Germania è l’unico paese occidentale dove Google Street View non è disponibile e come raccontato anche da Il Post in un articolo pubblicato qualche anno fa, l’annuncio dell’arrivo del servizio di Big G fu accolto con grandissima diffidenza dalla politica tedesca con la ministra Ilse Aigner che aveva fatto riferimento a “milioni di violazioni” da parte di Street View, e dai cittadini che presentarono centinaia di migliaia di richieste di oscurare le facciate degli edifici.

Nonostante la sentenza favorevole della Corte Costituzionale Tedesca, che nel 2011 ha stabilito coma la mappatura delle strade non violi alcuna legge, però, Google ha deciso di non procedere con tale procedura a differenza di quanto accaduto altrove.