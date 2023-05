Perché i ghiacci della Groenlandia si sciolgono così rapidamente?

Un team di ricercatori statunitensi, dell'Università della California, Irvine e del Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha notato un modo mai visto prima in cui il ghiaccio e l'oceano interagiscono tra loro. Una scoperta che potrebbe aumentare le proiezioni di scioglimento del 200%.

I glaciologi hanno infatti affermato che, i dati ottenuti mentre conducevano uno studio sul ghiacciaio Petermann nel nord-ovest della Groenlandia, potrebbero dimostrare che la comunità climatica ha ampiamente sottovalutato l'entità del futuro innalzamento del livello del mare causato dal deterioramento dei ghiacci polari.

Secondo quanto riportato nell'articolo pubblicato su "Proceedings of the National Academy of Sciences", grazie all'utilizzo dei dati radar satellitari di tre missioni europee, il team UCI/NASA ha compreso che la linea di terra del Petermann, dove il ghiaccio si sgancia dal fondo terrestre per poi galleggiare verso l'oceano, si sposta sostanzialmente durante i cicli di marea, consentendo quindi all'acqua calda del mare di penetrare e sciogliere il ghiaccio ad un ritmo accelerato.

Il Dott. Enrico Ciraci, specialista dell'UCI in Scienze del Sistema Terrestre ed autore principale dello studio, ha affermato: "La linea di messa a terra del ghiacciaio Petermann migra tra 2 e 6 chilometri quando le maree entrano ed escono. Questo è un ordine di grandezza maggiore del previsto, che inasprisce la nostra concezione di scioglimento glaciale".

Infatti, le precedenti conoscenze sulle le linee di terra sotto i ghiacciai che raggiungono l'oceano non prevedevano un loro spostamento anche durante i cicli di marea, né contemplavano lo scioglimento del ghiaccio. Questo nuovo studio dimostra invece che l'acqua calda dell'oceano penetra sotto il ghiaccio attraverso canali subglaciali preesistenti, con i più alti tassi di fusione che si verificano nella zona di radicamento.

I ricercatori hanno anche scoperto che quando, tra il 2016 e il 2022, la linea di terra del ghiacciaio Petermann si è ritirata di quasi 4 chilometri, l'acqua calda è penetrata all'interno creando una cavità di oltre 200 metri nella parte inferiore del ghiacciaio. Una "grotta" rimasta inalterata per tutto il 2022.

Il Prof. Eric Rignot, docente di Scienze del Sistema Terrestre dell'UCI e ricercatore presso il JPL della NASA, nonché coautore senior dello studio, ha spiegato: "Queste interazioni ghiaccio-oceano rendono i ghiacciai più sensibili al riscaldamento degli oceani. Purtroppo però, queste dinamiche non sono state incluse nei modelli predittivi, altrimenti, aumenterebbero le proiezioni dell'innalzamento del livello del mare fino al 200%".

A proposito, sapete cosa succederebbe se tutti i ghiacciai si sciogliessero? Un pericolo da non sottovalutare, considerando anche che lo scioglimento del ghiaccio polare sta deformando il pianeta.