Perché nel ghiaccio antartico si stanno formando buchi enormi come città?

Un recente studio ha rivelato che enormi aperture, grandi quanto città, che si formano sulla piattaforma di ghiaccio dell'Antartide potrebbero essere collegate alla formazione di giganteschi iceberg. Questi, note come "polynie", offrono una visione unica di ciò che accade sotto la superficie del ghiaccio.

Elena Savidge, candidata al dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Geofisica della Colorado School of Mines, ha spiegato che queste polynie sono indicatori dello scioglimento che sta avvenendo sotto il ghiaccio (non serviva certo quest'altro indicatore per farcelo capire).

I ricercatori hanno utilizzato dati satellitari per creare un dataset di 22 anni lungo il bordo del ghiacciaio Pine Island, uno dei più vulnerabili dell'Antartide. Hanno scoperto che tali eventi si formano a causa di masse di acqua oceanica calda che scioglie il ghiaccio dal basso, creando correnti di acqua dolce calda che si posizionano sopra l'acqua oceanica salata e possono rompere la superficie (creando questi giganteschi fori).

Durante i 22 anni di osservazione, i ricercatori hanno notato una grande variabilità nel numero e nella dimensione delle polynie, con l'area totale coperta che variava da zero a centinaia di chilometri quadrati. La polynia più grande registrata nel 2007 copriva un'area di 266 quadrati e si è formata solo 68 giorni prima che un iceberg di 712,22 chilometri quadrati quadrate si staccasse (sapete che si è anche staccato un pezzo di ghiaccio grande quanto Roma?).

Lo studio fornisce nuove informazioni sulla dinamica delle piattaforme di ghiaccio antartiche e sull'interazione tra il ghiaccio e l'oceano. Le polynie potrebbero influenzare la struttura del ghiaccio e contribuire al processo di distacco degli iceberg.