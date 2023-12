Perché il ghiaccio galleggia sull'acqua? La risposta è affascinante

Ti sei mai chiesto perché il ghiaccio galleggia invece di affondare? La risposta risiede nella densità dell'acqua e nella sua struttura molecolare. Brent Minchew, professore associato di geofisica al Massachusetts Institute of Technology, e Claire Parkinson, ex climatologa presso il Goddard Space Flight Center della NASA, offrono una spiegazione.

Il ghiaccio galleggia perché è meno denso della sua forma liquida. La maggior parte delle sostanze diventa più densa nello stato solido, ma l'acqua è un'eccezione. Questa peculiarità è dovuta alla struttura molecolare dell'acqua: una molecola di acqua (H2O) è composta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno.

Gli atomi di idrogeno e ossigeno formano legami covalenti, condividendo coppie di elettroni. Il legame che si forma tra le molecole d'acqua è noto come legame idrogeno. Quando l'acqua si congela, questi legami idrogeno formano una struttura a griglia cristallina, con molte cavità che si riempiono d'aria, portando a una densità inferiore. Questo è il motivo per cui gli iceberg galleggiano nell'oceano, nonostante siano spessi tra i 30 e i 50 metri.

Il ghiaccio galleggiante è fondamentale per la vita sotto la superficie congelata di laghi e oceani. Se affondasse, sarebbe un problema per la vita marina e acquatica. Il ghiaccio marino, che galleggia sulla superficie dell'oceano, è cruciale anche per la circolazione oceanica. Mentre si congela, espelle il sale e rende l'acqua sottostante estremamente salata e densa. Quest'ultima affonda sul fondo dell'oceano e spinge l'acqua profonda in superficie.

Inoltre, il fatto che il ghiaccio galleggi potrebbe avere impatti profondi su alcuni punti di svolta del cambiamento climatico. Uno studio del 2023 pubblicato sulla rivista Nature Climate Change prevede che le piattaforme di ghiaccio galleggiante che compongono la calotta glaciale dell'Antartide occidentale diminuiranno rapidamente nel prossimo secolo a causa del riscaldamento degli oceani che scioglie il ghiaccio dall'alto verso il basso.

Nel frattempo, sappiate che lo scioglimento fa deformare la Terra.