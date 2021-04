Perché il Glaucoma è chiamato il ladro silenzioso della vista?

Il Glaucoma, o per meglio dire i Glaucomi (dal greco glaukòs "ceruleo" per il caratteristico colore che gli occhi assumono nella malattia), sono un gruppo di patologie che in maniera silente e furtiva danneggiano il nervo ottico in maniera irreparabile ancor prima che si verifichi un calo della vista.

Pur essendo conosciuta già dall'antichità, ancora oggi non è certa la sua origine (eziopatogenesi) nella maggior parte dei casi, sono stati sviluppati trattamenti sempre più avanzati sempre volti a ritardare la perdita della vista, senza però riuscire a trovare una cura definitiva, rendendo il Glaucoma una delle principale cause di cecità in tutto il mondo.

I meccanismi che portano ad un interessamento e alterazione delle fibre nervose della retina sono quindi in parte sconosciuti, ma i fattori di rischio noti sono stati oggetto di studio per molti anni, portando alla conclusione che molteplici sono i marker da tenere in considerazione, primo fra tutti la pressione oculare elevata oltre a familiarità, età, spessore della cornea, diabete e deficit vascolari.

Per arrivare quindi ad una diagnosi di Glaucoma sono molteplici gli esami da effettuare ed i dati da tenere in considerazione, primo (e più semplice) fra tutti controllare che non si soffra di ipertensione oculare (che non è legata alla pressione arteriosa sistemica), poi se necessario verrà fatto un controllo del fondo oculare e della papilla ottica, con anche un campo di visivo per controllare eventuali danni al nervo ottico.

Esistono poi esami specifici che negli anni hanno portato a diagnosi sempre più rapide e precise, così da intervenire celermente ed attuare un trattamento conservativo il più duraturo possibile. Le terapie attualmente sono sia mediche, con colliri o infiltrazioni atte a mantenere bassi i livelli di pressione oculari, che chirurgiche come trattamenti laser o la scleroplastica.