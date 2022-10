Perché Google ha 'assunto' 200 capre? La storia di Mountain View

La storia del mondo tech è piena di stranezze, comprese vicende che vanno oltre anche al lavandino portato da Elon Musk a Twitter. Tra le vicissitudini che potreste non conoscere, rientrano sicuramente le 200 capre di Google.

Per comprendere a cosa si fa riferimento, bisogna tornare al maggio 2009, ormai oltre 13 anni fa, quando ci fu la pubblicazione sul blog ufficiale di Google di un atipico annuncio, perlomeno per un'azienda tecnologica, dal titolo "Falciare con le capre". Di mezzo ci sono 200 capre, la città di Mountain View (California) e un'azienda locale.

Infatti, il Googleplex, ergo il quartier generale di Google, si trova proprio a Mountain View, in una regione devastata dalla siccità. Da qui deriva la ricerca di iniziative ecologiche delle varie aziende: le 200 capre "assunte" da BigG rientrano proprio in questo contesto. In che senso? All'epoca qualcuno a Google pensò che portare per una settimana le capre a mangiare e fertilizzare l'erba che circonda il campus fosse una buona idea, nonché un "approccio a basse emissioni di carbonio" (sì, queste ultime sono parole di Google).

Questo "piano di prevenzione incendi" non è passato di certo inosservato nel corso degli anni, considerando anche la descrizione dell'iniziativa effettuata sul blog: "invece di utilizzare tosaerba rumorosi che funzionano a benzina e inquinano l'aria, abbiamo noleggiato alcune capre da California Grazing per fare il lavoro per noi [...].

Un pastore porta circa 200 capre e trascorrono circa una settimana con noi a Google, mangiando l'erba e concimando allo stesso tempo. Le capre vengono allevate con l'aiuto di Jen, un border collie. Ci costa più o meno quanto la falciatura e le capre sono molto più carine da guardare rispetto ai tosaerba". La storia è stata riportata di recente anche da SlashGear.