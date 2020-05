Perchè Google consiglia Live - Non è la D'Urso se si cercano serie tv horror

Nelle ultime ore è diventato virale uno "scherzo" di Google che non starebbe riconoscendo Live - Non è la D'Urso, il programma della domenica sera condotto da Barbara D'Urso. Come osservato da molti utenti, e confermato anche da noi effettuando una ricerca, se si cerca una serie horror viene consigliato proprio il talk show della D'Urso.

Live - Non è la D'Urso infatti compare al fianco di serie tv come Supernatural, Castle Rock, Locke & Key, ma anche Stranger Things, Hill House e Walking Dead.

A quanto pare però non ci sarebbe alcun tipo di bug o problema nel sistema d'indicizzazione del motore di ricerca, come spiegato da molti. Negli ultimi tempi, soprattutto in tempo di Coronavirus, le critiche contro i programmi di Carmelita sono diventate più atroci e sono state tante le testate che hanno definito Pomeriggio5 e Live - Non è la D'Urso un orrore televisivo. Da qui la scelta di Big G che l'ha immediatamente legato alla keyword horror. Il precursore di questa tendenza potrebbe essere stato Lucio Presta che ha duramente attaccato Barbara D'Urso, scatenando una reazione a catena che secondo i più informati potrebbe portare anche all'addio di Paolo Bonolis dal Biscione.

Non è la prima volta che capitano episodi di questo tipo, e siamo sicuri che non sarà nemmeno l'ultima.