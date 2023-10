Perché Google invia SMS 'all'insaputa' degli utenti? La spiegazione

Se siete soliti tenere d'occhio i consumi del vostro smartphone Android, magari anche tramite l'applicazione ufficiale del vostro operatore telefonico, potreste aver notato, tra le statistiche, la presenza di alcuni SMS che non avete mai inviato (gratuiti o a pagamento, a seconda anche dell'offerta telefonica).

Questa è infatti una situazione in cui un buon numero di utenti si è ritrovato nel corso degli anni. Usualmente si fa riferimento all'invio di SMS verso numeri che iniziano con 3780300 o 342112, giusto per fare degli esempi pratici.

Capite bene che, visto che usualmente non c'è un'indicazione in merito all'appartenenza di questi ultimi, alcuni utenti, vedendo un numero di messaggi utilizzati relativamente alla propria offerta telefonica non corrispondente a quanto preventivato, hanno voluto saperne di più (considerando anche che, in determinati contesti, può esserci un addebito, come segnalato, ad esempio, sul forum di WINDTRE).

Vale insomma la pena capire a cosa si fa riferimento. Ebbene, si tratta di SMS automatici legati a sistemi di verifica Google, che poi, a seconda di variabili come l'offerta telefonica, possono essere associati o meno a un addebito. Non c'è quindi nulla di strano nell'invio, "all'insaputa dell'utente", di questi SMS.

Vale la pena notare che, in realtà, il consenso viene dato dall'utente mediante un'apposita impostazione legata al sistema operativo Android. A tal proposito, potreste voler accedere alle Impostazioni del vostro dispositivo, entrare nella sezione "Google", selezionare la voce "Dati mobili e messaggi", premere sull'opzione "Verifica del numero di telefono" e approfondire la voce "Verifica automaticamente i numeri di telefono".

È infatti proprio la stessa azienda di Mountain View a esplicitare, mediante questa sezione, che "la verifica automatica del numero consente a Google di fornire servizi a questo dispositivo e permette ai tuoi amici di contattarti attraverso servizi Google come Meet e messaggi. Il tuo operatore potrebbe addebitare un costo per gli SMS e le chiamate utilizzati per la verifica". Insomma, c'è di mezzo un motivo importante, aspetto per cui potreste comunque voler lasciata attivata la succitata opzione.

Per il resto, se vi interessa approfondire maggiormente la questione, potrebbe farvi piacere dare un'occhiata anche a quanto esplicitato tramite il portale ufficiale di supporto Google. In quest'ultimo si legge: "per la tua sicurezza, faremo nuove verifiche di tanto in tanto per assicurarci che il numero di telefono sia ancora tuo. In occasione di questi nuovi controlli, potresti ricevere messaggi da Google o notare messaggi in uscita destinati a Google".