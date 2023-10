Perché Google è il motore di ricerca di default di iPhone? Lo spiega Apple

Dal processo in corso negli USA contro Google, stanno emergendo degli interessanti retroscena sui rapporti del motore di ricerca con i vari colossi del web. In particolare con Apple, grazie alle testimonianze dei vari dirigenti.

E se qualche giorno fa è giunta la notizia che Apple avrebbe cercato di integrare DuckDuckGo in Safari per la navigazione in incognito, le dichiarazioni di Eddy Cue gettano luce sul motivo per cui Google è il motore di ricerca predefinito in iOS.

In un rapporto pubblicato da The Verge, è emerso che Google versa nelle casse di Apple miliardi di Dollari all’anno affinchè resti il motore di ricerca predefinito sulle piattaforme, e sebbene l’importo esatto non sia noto, si vocifera che Cue avrebbe negoziato per l’ultima volta l’accordo nel 2016.

Ma qual è il motivo per cui Big G continua a restare il motore di ricerca predefinito su iPhone? La dichiarazione di Cue è esplicativa: "non esisteva un'alternativa valida a Google in quel momento. Abbiamo scelto Google come motore di ricerca predefinito perché abbiamo sempre pensato che fosse il migliore. Selezioniamo il migliore e consentiamo agli utenti di cambiarlo facilmente” ha affermato l’importante dirigente, che ha riconosciuto come la sua società sia comunque più impegnata di Google nel rispetto della privacy, un aspetto di cui le parti hanno tenuto conto anche in sede di negoziazione dell’accordo.

Altri retroscena raccontano che Microsoft avrebbe pensato di vendere Bing ad Apple, ma poi come abbiamo potuto vedere non se n’è fatto più nulla.