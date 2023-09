Perché questa grotta è così strana? Ecco spiegato questo 'bug' della natura

Un luogo dove la geologia sembra aver perso il controllo, dando vita a formazioni rocciose che ricordano i bug di un videogioco. Questo è esattamente ciò che troverete nella Grotta di Fingal, situata sull'Isola di Staffa, al largo della costa occidentale della Scozia.

Questa meraviglia naturale è stata modellata da attività vulcanica e da un fenomeno chiamato "giuntura colonnare", che ha generato colonne basaltiche a forma esagonale, simili a quelle del Giant's Causeway in Irlanda del Nord (mentre questa roccia tagliata in due, pur sempre spettacolare, è sempre frutto della natura).

La storia non finisce qui: queste colonne sono il risultato di un processo di raffreddamento della lava avvenuto circa 60 milioni di anni fa, durante la formazione dell'Oceano Atlantico. Quando la lava si raffredda, tende a contrarsi e a formare crepe, che in questo caso hanno assunto forme geometriche quasi perfette.

La Grotta di Fingal non è solo un fenomeno geologico; è anche un luogo avvolto nella mitologia e nella storia (come il pozzo di Thor, ad esempio). Il suo nome gaelico originale, An Uamh Bhin, significa "la grotta melodiosa", un nome che è stato poi cambiato in onore di Fionn MacCool, il leggendario guerriero che, secondo la mitologia irlandese, avrebbe costruito il Giant's Causeway.

La grotta ha attirato l'attenzione di personaggi illustri come la Regina Vittoria, il poeta John Keats e il pittore J.M.W. Turner, senza dimenticare i Pink Floyd, che hanno addirittura registrato una canzone ispirata a questo luogo enigmatico. Oggi, la Grotta di Fingal continua ad affascinare, attirando turisti e curiosi da tutto il mondo, ansiosi di scoprire questo angolo di paradiso dove la natura sembra aver superato se stessa.