Perché ad Haiti i terremoti sono così devastanti? Risponde la scienza

Il potente terremoto che ha colpito recentemente Haiti ha ucciso centinaia di persone, ferendone inoltre diverse migliaia. Una tale distruzione è inoltre avvenuta appena 11 anni dopo che un altro forte sisma ha mietuto decine di migliaia di vittime, se non centinaia di migliaia, con oltre 100.000 edifici distrutti.

Ma cosa rende quindi Haiti così soggetta ai terremoti?

La crosta terrestre è costituita da placche tettoniche in movimento, ed Haiti si trova proprio vicino all'intersezione di due di loro: la placca nordamericana e la placca caraibica.

Molteplici linee di faglia tra quelle placche attraversano, o sono comunque molto vicine, l'isola di Hispaniola, che Haiti condivide con la Repubblica Dominicana, e quel che è peggio, è che non tutte si comportano allo stesso modo.

Rich Briggs, geologo ricercatore presso il Geological Hazards Science Center dell'US Geological Survey ha affermato: "Hispaniola si trova in un luogo in cui le placche passano dal rompersi insieme allo scivolare l'una sull'altra. È come una roccia bloccata sul binario di una porta di vetro scorrevole, non può muoversi senza intoppi perché ha tante forze diverse che esercitano pressione su di essa".

"I terremoti sono il risultato delle placche tettoniche che si muovono lentamente l'una contro l'altra e creano attrito nel tempo", ha aggiunto Gavin Hayes, consulente scientifico per i rischi geologici e sismici presso l'USGS, "Quell'attrito si accumula continuamente finché l'energia immagazzinata non supera un punto critico, ed è allora che la faglia si sposta all'improvviso, causando un terremoto".

Tornando quindi al recente sisma, secondo l'USGS, il terremoto di magnitudo 7.2 si è probabilmente verificato lungo la zona di faglia Enriquillo-Plantain Garden, che attraversa la penisola sudoccidentale di Tiburon ad Haiti .

È la stessa zona di faglia lungo la quale si è verificato il devastante terremoto del 2010. Ed è probabilmente la fonte di altri tre grandi terremoti verificatisi ad Haiti tra il 1751 e il 1860, due dei quali distrussero completamente Port-au-Prince.

Ciò che poi rende Haiti così estremamente vulnerabile è purtroppo una combinazione di fattori, che includono un'area sismicamente attiva, un'alta densità di popolazione di 11 milioni di persone ed edifici che sono spesso progettati per resistere agli uragani, non ai terremoti.

Infatti le tipiche strutture in cemento e blocchi di calcestruzzo possono sopravvivere sì a forti venti, ma sono incredibilmente vulnerabili a danni o crolli durante un forte sisma. Senza contare le pratiche edilizie inadeguate che possono indubbiamente svolgere un ruolo determinante.

Wendy Bohon, geologa presso l'Incorporated Research Institutions for Sismology, ha infine affermato: "Penso che sia importante riconoscere come sia errato definire un evento "disastro naturale", quello che si ha di fronte infatti è un pericolo naturale che si sovrappone però ad un sistema umano vulnerabile ed inadeguato".