Perché questa immagine ci sembra in movimento anche se non lo è?

Nonostante l'incredibile capacità della nostra materia grigia di elaborare le informazioni, il nostro cervello è "facile" da prendere in giro. Per questo motivo molto spesso viene messo alla prova attraverso le "illusioni ottiche", immagini create appositamente per confondere o "aggirare" la percezione della nostra testa.

Ad esempio, in questa illusione ottica chiamata "illusione del movimento" o "percezione del movimento" (che potrete trovare in calce all'articolo), l'immagine sembra muoversi ma, ovviamente, non è così. Perché accade questo? Degli scienziati della BNI University sono giunti alla conclusione che la sensazione di movimento è generata da alcuni micro movimenti oculari, chiamati microsaccadi (in cui l'occhio si muove di 400-500 volte al secondo.).

Se gli occhi fossero perfettamente immobili l'illusione ottica illusorio si arresterebbe. Le microsaccadi, inoltre, non vengono percepite dal cervello, e la nostra materia grigia ritiene che i nostri occhi siano immobili, quando invece si stanno muovendo.

C'è anche dell'altro: potrebbe essere colpa del fenomeno di accomodazione dell'occhio, ovvero l'aumento della curvatura della superficie anteriore del cristallino tramite il muscolo ciliare, che permette - in poche parole - all'occhio di mettere a fuoco un oggetto osservato. Le variazioni dell'accomodazione dell'apparato visivo potrebbero causare l'illusione in questione.

Ci sono tantissime illusioni ottiche del genere, come la famosa griglia di Hermann, tutte che hanno spiegazioni diverse e ancor più incredibili.