Perché questa immagine sembra muoversi quando scorriamo lo schermo?

Il modo più facile per mandare in "pappa" il cervello è grazie alle illusioni ottiche, semplici immagini che riescono a confondere l'organo più incredibile dell'interno mondo animale. Per quale motivo? Le possibilità sono tante, e ogni illusione ha il suo modo di "far confondere" la nostra materia grigia.

L'immagine che vi mostriamo quest'oggi è molto particolare: quando si guarda fissa rimane immobile, ma quando si inizia a scrollare verso sotto, o con il dito o con il mouse, inizia a muoversi. Si tratta di "dinamismo illusorio", secondo quanto afferma il neuroscienziato Stephen Macknik del SUNY Downstate Medical Center di New York. In poche parole, questo è il nostro tentativo mentale di concentrarci su un mondo in movimento.

Quando i nostri occhi si concentrano, generano piccole contrazioni note come microsaccadi (già viste in azione in quest'altra illusione ottica), che avvisano il nostro cervello di muoversi. Per evitare che il mondo sembri uno spettacolo di luci stroboscopiche giganti, sopprimiamo questi movimenti, mantenendo l'occhio apparentemente immobile.

L'immagine in questione, però, cerca di aggirare il nostro sistema visivo, presentando un brusco cambiamento tra chiaro-scuro, con ogni cerchio interno che viene ruotato di 90° rispetto a quello esterno. I nostri microsaccadi raccolgono questi colori contrastanti come un'azione e inviano queste informazioni, attraverso i neuroni che rilevano il movimento, al nostro cervello.

Ci sono tantissime illusioni ottiche, una più incredibile dell'altra.