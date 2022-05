Perché è importante aggiornare il sistema operativo? Ci sono vari motivi

Dopo aver visto come aggiornare Android, torniamo a focalizzarci sul tema a più ampio respiro, per cercare di comprendere per quale motivo è importante provvedere ad aggiornare i propri dispositivi quando si rende disponibile una nuova versione del sistema.

Le motivazioni sono molteplici, ma generalmente possiamo dire che è importante aggiornare il sistema operativo dello smartphone, del PC, del tablet o del Mac per queste ragioni:

Nuove feature

Rinnovamento estetico e funzionale

Compatibilità e stabilità delle applicazioni

Patch di sicurezza

Se i primi due punti possono sembrare marginali, gli ultimi possono rivelarsi di vitale importanza. Soprattutto su smartphone, la compatibilità di app come WhatsApp può essere compromessa da una versione di Android o iOS non troppo recente, come dimostra l'annuncio dell'imminente addio a WhatsApp per alcuni iPhone (in realtà, in questo caso si parla di modelli che non hanno ricevuto ulteriori aggiornamenti del sistema operativo, quindi non sarebbe comunque possibile evitarne le conseguenze).

Infine, le ragioni di sicurezza: questo punto riguarda un po' tutte le piattaforme e una delle più attive su questo fronte è sicuramente Microsoft con i suoi frequenti aggiornamenti alle librerie di Windows Defender, ma anche Android rilascia patch di sicurezza a cadenza piuttosto regolare, identificati solitamente con il mese e l'anno di rilascio come riferimenti temporali degli stessi.