Ecco perché è importante disinfettare quotidianamente il propri smartphone

I nostri cellulari potrebbero essere dei veri e propri "cavalli di Troia" quando si parla di virus e batteri. Un team di ricercatori, infatti, ha analizzati diversi studi che hanno precedentemente studiato i microbi trovati sui telefoni cellulari. In tutto, ci sono stati 56 studi condotti in 24 paesi in tutto il mondo tra il 2005 e il 2019.

Complessivamente, gli studi hanno rilevato che in media il 68% dei telefoni cellulari era contaminato. È probabile che questo numero sia inferiore al valore reale, poiché la maggior parte degli studi mirava a identificare solo i batteri e, in molti casi, solo tipi specifici di batteri. Vale la pensa di sottolineare che gli studi sono stati condotti prima della pandemia di SARS-CoV-2.

I virus possono vivere sulle superfici per ore, giorni o settimane. Se una persona è infettata da SARS-CoV-2, è molto probabile che anche il suo telefono cellulare sia contaminato. Non è difficile pensare per quale motivo: vengono utilizzati praticamente in ogni momento, li utilizziamo mentre mangiamo e perfino in bagno. Inoltre, raramente li puliamo o li disinfettiamo.

Le persone utilizzano i loro telefoni cellulari in media per tre ore al giorno. A differenza delle mani, questi dispositivi non vengono disinfettati regolarmente. Gli esperti, infatti, consigliano alle autorità sanitarie pubbliche di attuare campagne di sensibilizzazione e altre misure appropriate per incoraggiare la disinfezione di telefoni cellulari e altri dispositivi touchscreen.