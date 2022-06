Perché è importante prendere il sole? Ecco 5 buoni motivi

Siamo tutti consapevoli degli effetti negativi di una scorretta esposizione al sole (soprattutto nei mesi estivi), dagli eritemi alle ustioni, fino ad arrivare al cancro della pelle. Non dobbiamo però dimenticare gli indiscussi effetti benefici dei raggi solari. Come dicevano i latini "in medio stat virtus", perché il segreto è la moderazione.

Ecco quindi 5 buoni motivi per ricordavi quanto sia importante una giusta e sana esposizione alla nostra indispensabile stella.

La luce del sole inibisce ed uccide i batteri: Abbastanza risaputo ma al tempo stesso sorprendente. Le proprietà battericide e germicide dei raggi UV sono ormai un espediente comune per disinfettare l'aria e gli ambienti. Esempi di questo metodo possono essere infatti impiegati per sterilizzare ed igienizzare luoghi pubblici. Diverse aziende, di tanto in tanto, hanno luci ultraviolette (in quantità non dannose per l'uomo) posizionate negli ingressi per eliminare una percentuale di flora batterica che si deposita, in agguato, su pelle e vestiti.

La luce solare riduce la pressione sanguigna: L'Università di Edimburgo ha scoperto che l'esposizione alla luce del sole rilascia ossido nitrico, un composto che riduce la pressione sanguigna nel sistema circolatorio. Richard Weller, consulente dermatologo coinvolto nello studio, ha infatti spiegato come i raggi UVA (al contrario dei raggi UVB che producono vitamina D) abbiano dimostrato una diminuzione della pressione sanguigna in una popolazione di topi.

Il sole rafforza le ossa: "Esci!, vai al mare che il sole fa bene alle ossa"... quante volte lo abbiamo sentito dire dalle nostre mamme. Ed hanno ragione! Secondo la National Osteoporosis Foundation, infatti, il sole lavora per stimolare l'assorbimento del calcio nel corpo attraverso la produzione di vitamina D. Il bisogno di questo composto organico è quindi cruciale per il corretto mantenimento della nostra "impalcatura" ossea.

La luce solare ci fa dormire meglio: Spesso si parla di quanto i telefoni cellulari siano dannosi per il sonno, perché producono una luce simile a quella del sole che inibisce il rilascio di melatonina (l'ormone responsabile del ciclo sonno/veglia). Tutto vero, ma questa "capacità" dei raggi solari può essere utilizzata anche a nostro vantaggio. L'esposizione al sole durante il giorno, infatti, favorisce la naturale produzione di melatonina di notte, permettendo di immagazzinarla, così da contribuire nel regolarizzare l'equilibrio ormonale ed influenzare il metabolismo.

L'esposizione al sole riduce il rischio di alcuni tipi di cancro: Secondo quanto riportato dalla dott.ssa Rachel Nall, "le popolazioni che vivono in luoghi con più luce solare tendono ad avere un tasso di cancro ridotto. Tra le forme che trovano questo giovamento ci sono cancro al colon, linfoma di Hodgkin, cancro alle ovaie, cancro al pancreas e cancro alla prostata". Come dicevamo ad inizio articolo, ovviamente, con la giusta moderazione.

Non abbiate quindi timore del sole estivo, assicuratevi solo di utilizzare una buona protezione solare per un'esposizione prolungata, di evitare le ore più calde ed i periodi con degli indici UV troppo alti. Per il resto, buona dose di sole a tutti.

