Perché imprecare fa sentire meglio le persone? Ecco la risposta

Ti sarà sicuramente capitato di colpire esattamente l'angolo del comodino, vicino al letto, con il mignolo del piede; ti sarà dunque capitato di imprecare ad alta voce. Ma perché lo hai fatto? E perché ti sei sentito meglio dopo averlo fatto? Alcuni psicologi, incuriositi, hanno intrapreso uno studio per scoprire di più.

Il test, eseguito in laboratorio, prevedeva che i partecipanti volontari si sottoponessero ad alcune, semplici prove fisiche. Spieghiamoci meglio, avrebbero dovuto immergere una mano nell'acqua gelata, in questo modo gli specialisti potevano monitorare per quanto tempo sarebbero resistiti e in che modo.

Nel farlo, a molti di loro qualche parolaccia è "sfuggita". Altri sono riusciti a resistere in silenzio, mentre altri hanno ritirato immediatamente la mano a contatto con l'acqua gelata. Dai risultati del test è stata formulata la teoria secondo cui imprecare innesca una reazione nel corpo e nel cervello.

Di fatto, è stato scoperto che imprecare aumenta effettivamente la frequenza cardiaca, quindi sudi di più, e il tuo corpo entra in uno stato "survival", o lotti o fuggi. Secondo ulteriori tesi, il nostro cervello elabora le "parolacce" in un modo davvero singolare.

Infatti, le persone con danni celebrali che sperimentano difficoltà a parlare, probabilmente ricorderanno e sapranno imprecare.

In uno studio correlato è stato scoperto che le persone che imprecavano mostravano maggiore forza nelle braccia. In un altro è stato dimostrato che imprecare diminuisce il dolore, qualsiasi esso sia. Dunque sappiamo che aumenta la nostra resistenza, che si tratti di dolore o di forza, ma basta imprecare per diventare più forti?

Gli esperti hanno, ovviamente, suggerito di usare con gran parsimonia il "potere". Ricerche correlate ma anche parallele, hanno dimostrato che più si imprecherà giornalmente, meno sarà potente il suo "intervento" sulle nostre capacità.