Perché incrociamo le nostre dita come segno di buona fortuna?

Incrociare le dita è un gesto universalmente riconosciuto come simbolo di speranza e buona fortuna, ma le sue origini si perdono nelle nebbie del tempo e delle culture. Due teorie principali cercano di spiegare come questo gesto sia diventato parte del nostro linguaggio corporeo.

La prima teoria affonda le sue radici nelle credenze pagane pre-cristiane, dove il simbolo della croce era considerato potente e portatore di buoni spiriti. L'incrocio delle falangi, in queste culture antiche, serviva a concentrare e ancorare un desiderio fino alla sua realizzazione.

Inizialmente, questo atto richiedeva due persone, con una che incrociava il proprio indice su quello dell'altra per esprimere speranza che un desiderio si avverasse. Col tempo, le persone hanno realizzato che potevano compiere il gesto da sole, evolvendosi nella pratica di incrociare due indici e poi, infine, nel gesto unimanuale che conosciamo oggi.

La seconda teoria si collega agli albori del Cristianesimo, periodo in cui i fedeli erano spesso perseguitati per le loro credenze. Per riconoscersi tra loro, svilupparono una serie di gesti segreti, uno dei quali coinvolgeva la formazione del simbolo del pesce, o ichthys, toccando i pollici e incrociando gli indici.

Questo simbolo rappresentava un acrostico in cui le lettere greche i, ch, th, y e s corrispondono alle iniziali della frase "Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr", che in italiano significa "Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore". Anche se questa teoria non spiega completamente come il gesto sia diventato associato alla fortuna, suggerisce che incrociare le dita portasse una benedizione o speranza per un desiderio o una preghiera.

Chissà quante dita sono state incrociate per vincere 19 milioni di dollari con un biscotto della fortuna.