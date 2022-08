Ma perché nessuno indossa più i cappelli? Prima non si usciva mai senza!

Vi siete mai soffermati sui cappelli dei cowboy? Delle guardie inglesi? Dei presidenti americani? Ebbene, un tempo i copricapi erano un must del vestiario maschile, importante quasi quanto la biancheria intima. Nel corso del XVII secolo, i cappelli furono sostituiti dalle parrucche, ma solo per quel centenario. Come mai oggi nessuno li indossa?

Diciamo che, oggigiorno, a situazione specifica si adotta un abbigliamento specifico e spesso capita che in quell’outfit venga implementato un copricapo. Un esempio banale? La mitra del papa o la “lucerna” dei carabinieri. Sì, nel XXI secolo…

Il progresso della medicina e delle tecnologie che offrono i moderni vestiti hanno reso i cappelli meno indispensabili per evitare che qualcuno si ammalasse o prendesse un’insolazione. Seconda la BBC, i copricapi sono un’invenzione da far risalire ad almeno 27.000 anni fa. Certo, non erano a visiera a becco o a cuffia, ma i cappelli esistono da tempi immemori e venivano realizzati con i materiali più disparati.

Secondo "A History of Fashion in Headwear", gli europei del neolitico, del bronzo e dell'età del ferro filavano la lana e cucivano il cuoio, e quindi probabilmente avevano berretti e cappucci di entrambi i materiali. Romani e celti indossavano in battaglia elmi di metallo che avevano alcune somiglianze tra loro. Le donne anglosassoni indossavano due veli: uno con un foro per il viso, mentre una corona teneva fermo il tessuto, e l'altro era rettangolare e sorretto da una fascia di metallo.

Dal XIII secolo, le donne indossavano cappucci, mantelli e gorgiere intorno alla gola, che erano stati adottati dalla moda maschile. Gli uomini di tutte le classi hanno continuato a indossare la medesima accessoristica per tutto quel secolo.

E per quanto riguarda i cappelli più “moderni” invece?

Secondo Hatbox, il cappello a cilindro era un simbolo di cambiamento alla fine del 1700 e mantenne la sua popolarità anche durante i secoli successivi. Il fedora era estremamente diffuso durante il 1900, così come il cappello homburg, reso particolarmente famoso dal film "Il Padrino". Due cappelli di paglia, il Panama e il Milan, erano in voga dal 1800 fino agli anni '60. Alcuni cappucci continuano ad essere popolari ancor oggi, anche se non indossati così spesso dagli uomini, come i cappelli da cowboy in stile western e la coppola, quest'ultima vista principalmente in Europa.