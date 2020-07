Perché indossare una mascherina è importante? Questo video ce lo mostra

Perché è importante indossare una mascherina? Senza una maschera, le goccioline prodotte durante la tosse possono viaggiare fino a 3.7 metri, con una maschera, invece, questa distanza è ridotta a pochi centimetri.

La simulazione, descritta il 30 giugno sulla rivista Physics of Fluids, rivela che alcune maschere di stoffa funzionano meglio di altre per fermare la diffusione di goccioline potenzialmente infettive. "Le immagini utilizzate nel nostro studio possono aiutare a comunicare al grande pubblico le motivazioni alla base delle linee guida e delle raccomandazioni sul distanziamento sociale", ha affermato l'autore principale dello studio Siddhartha Verma.

I ricercatori hanno collegato la testa di un manichino a una macchina della nebbia e hanno utilizzato una pompa per espellere il vapore attraverso la bocca del manichino. Hanno poi visualizzato le gocce di vapore facendo passare un puntatore laser verde attraverso un'asta cilindrica. In questa configurazione, la tosse simulata appare come un vapore verde brillante che scorre dalla bocca del manichino.

Successivamente, gli esperti hanno posizionato diversi tipi di maschere non mediche sulla testa del manichino per testare la loro efficacia nel bloccare queste "tosse". Tra cui: una maschera fatta in casa cucita con due strati di tessuto di cotone, una bandana a singolo strato, un fazzoletto di cotone leggermente piegato e una maschera a forma di cono non sterile venduta in farmacia.

La maschera di cotone cucita in casa - con i suoi strati multipli - ha ridotto maggiormente la diffusione delle goccioline, anche se c'era una perdita nella parte superiore della maschera tra il naso e il materiale del panno. Quando il manichino indossava questa maschera, le goccioline viaggiavano solo di circa 6.35 centimetri dalla faccia. Invece, la bandana a singolo strato e il fazzoletto piegato erano meno efficaci; le goccioline colavano attraverso il materiale della maschera, percorrendo più di 1 metro con la bandana e più di 30 centimetri con il fazzoletto.