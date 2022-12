Perché inserire delle biciclette in una biblioteca? Ecco un nobile progetto

Pedalare per ricaricare i propri device, come ad esempio tablet e smartphone? In Olanda sta divenendo realtà. Vediamo cosa è stato ideato nella biblioteca centrale di Utrecht.

Nonostante magari non sia esteticamente suggestiva come la biblioteca a forma di libro aperto, la biblioteca nella cittadina di Utrecht, che come sappiamo è oramai nota a livello internazionale per aver inaugurato qualche anno fa il più grande parcheggio di biciclette al mondo, tenta ugualmente di farsi notare .

Proprio in questa città nasce l'idea di un servizio totalmente green che utilizza delle vere e proprie postazioni di biciclette-caricabatterie all'interno della biblioteca centrale, nella quale le persone hanno specifici spazi per studiare e rilassarsi mentre fanno attività fisica.

L'idea di sfruttare la pedalata per produrre energia elettrica non è affatto facile da applicare su larga scala, tuttavia, tale iniziativa vuole trasmettere un messaggio concreto di economia circolare soprattutto in un periodo decisamente critico per i consumi.

L'Olanda a quanto pare sta facendo passi da giganti in tal senso. Basti pensare ad Amsterdam e alla proposta di qualche anno fa di sfruttare l'energia accumulata dalle biciclette elettriche per trasferirla poi ai lampioni grazie a rastrelliere smart collegate al sistema di illuminazione pubblica.

Le bici-caricabatterie rappresentano solo l'ultimo esempio a dimostrazione di come la mobilità "dolce" faciliti l'ecologia. Se tutti pedalassero come in Olanda infatti, il mondo risparmierebbe 686 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all’anno. Non ci resta quindi che prendere esempio da un Paese nel quale oramai continua sempre più a diminuire la quota di automobili in circolazione e la strada verso il green è tutta in discesa.