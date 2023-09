Perché ci sono sempre meno insetti sui parabrezza? Il motivo è preoccupante

Se negli ultimi anni avete notato una diminuzione del numero di insetti schiacciati sul parabrezza della vostra auto durante i viaggi estivi, non siete i soli. Questo fenomeno, apparentemente insignificante, potrebbe essere il campanello d'allarme di una crisi molto più grande e preoccupante che sta colpendo il mondo degli insetti.

Gli ecologisti stanno suonando l'allarme, sottolineando che questa apparente pulizia sembra essere un sintomo di un "insetticidio" in corso, una catastrofica crisi ecologica capace di portare all'estinzione del 40% degli insetti del mondo nei prossimi decenni.

Un sondaggio condotto dalla Kent Wildlife Trust nel Regno Unito ha rilevato una diminuzione del 50% degli insetti schiacciati sui parabrezza rispetto a 15 anni fa. Questi dati sono stati confrontati con un sondaggio simile condotto dalla Royal Society for the Protection of Birds nel 2004, confermando un calo significativo. Alcuni potrebbero pensare che le auto moderne, più aerodinamiche, siano meno inclini a schiacciarli, ma anche tenendo conto di questo fattore, il declino rimane significativo.

La questione è tanto seria che alcuni scienziati stanno parlando di un imminente "insetticidio", una crisi che potrebbe avere ripercussioni devastanti non solo per la biodiversità, ma anche per l'agricoltura e la produzione alimentare. Queste creature sono, infatti, impollinatori cruciali per molti tipi di colture. Se questi piccoli esseri scomparissero, le conseguenze sarebbero catastrofiche per l'ecosistema globale e per la catena alimentare umana.