Perché gli insetti stecco, talvolta, sembra che stiano ballando?

Perché gli insetti stecco sembra che ballino? Sarà capitato di vedere, sui vari social, dei video in cui, con sottofondo una musica veloce, un insetto stecco ha iniziato a ballare in maniera irrefrenabile.

Ebbene, questo comportamento, che può apparire particolare e strano, ha in verità una spiegazione molto semplice: la difesa. Se pensiamo, infatti, che questi insetti hanno come difesa solamente le loro incredibili capacità di mimetizzazione, ci sbagliamo di grosso. Quando si avvicina un predatore, infatti, la loro capacità mimetica di assomigliare ad un bastoncino potrebbe non bastare. Questi insetti si sono evoluti per assomigliare a dei piccoli bastoncini o rametti ed i loro colori variano dal marrone al verde in base alla specie e a dove essa vive. Quando un predatore è presente in zona e l’animale si sente minacciato, inizia ad oscillare, a muoversi avanti e indietro, in maniera tanto frenetica che sembra stia ballando.

In verità questo “ballo” è un sistema di difesa particolare che simula il movimento di un ramo al vento. Ecco, quindi, che quando vediamo questi piccoli insetti “ballare” in verità stanno attuando un meccanismo di difesa e di mimetizzazione. Questo tipo di mimetismo non è però l’unica arma di difesa dell’insetto stecco che dispone, in verità, di molteplici strategie di difesa. Esso può, infatti, staccarsi autonomamente una zampa se questa viene afferrata da un predatore. Tutto ciò è possibile grazie ad una struttura anatomica particolare, un muscolo che rompe la zampa all’altezza di una zona “debole”. Benché possa sembrare un’azione drastica, l'arto dell’insetto ricrescerà durante la successiva muta. Alcuni insetti stecco, poi, possono secernere una sostanza sgradevole al gusto e all’olfatto del predatore costringendolo, di fatto, a sputarlo.

Anche le loro uova sono dei piccoli prodigi creati ad hoc per ingannare i carnivori: esse, infatti, assomigliano proprio a dei semi. La madre può nascondere le uova oppure può deporle dove capita e, proprio grazie al fatto che assomiglino a dei semi, però, vengono quasi completamente ignorate dai predatori carnivori che vengono facilmente ingannati. Diverso per quanto riguarda le formiche che si nutrono della parte esterna dell’uovo (molto grassa e gustosa) per poi gettare l’uovo vero e proprio tra i rifiuti del formicaio dove, al sicuro dai predatori, l’uovo si può schiudere senza il rischio di essere predato.