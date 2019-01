Perchè Instagram è diventato in inglese e come tornare all'Italiano

Da qualche giorno, l'applicazione Instagram è inspiegabilmente diventata in inglese per molti utenti. Sono tante infatti le segnalazioni sui social degli iscritti alla piattaforma di condivisione foto, che lamentano l'improvviso cambio di lingua per il client.

A quanto pare, il tutto sarebbe da imputare ad un banale bug verificatosi a seguito dell'ultimo aggiornamento rilasciato dagli sviluppatori tra la notte di lunedì ed il martedì mattina. La maggior parte dei problemi si starebbero verificando soprattutto sulla versione iOS dell'applicazione, ma non mancano le segnalazioni anche da Android.

L'unico metodo per ripristinare il tutto è rappresentato dalle impostazioni interne dell'applicazione. Di seguito vi spieghiamo come fare:

Aprire l'applicazione

Spostarsi nel pannello del proprio profilo

Tramite il menù accessibile in alto a destra cliccare su "Settings"

Fare un tap sul pannello "Language"

Selezionare la lingua italiana

A quanto pare, dopo aver completato la procedura l'applicazione dovrebbe tornare in italiano, ma in molti sostengono che nonostante ciò la traduzione resterebbe in inglese nella sezione "esplora" o nei messaggi privati.

Instagram dal suo canto almeno al momento non ha diffuso alcun tipo di indicazione sulla natura del problema, ma è altamente probabile la distribuzione di un nuovo aggiornamento nel corso dei prossimi giorni per far rientrare l'allarme e ripristinare il tutto alla nostra lingua madre.