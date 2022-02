Perché Instagram sgrana le Storie? Approfondiamo l'annosa questione

Quante volte avete sentito qualcuno lamentarsi perché le Storie di Instagram risultano "sgranate"? Probabilmente talmente tante che anche coloro che non usano il social network sono ormai a conoscenza della questione. Ebbene, è arrivato il momento di approfondire una volta per tutte le motivazioni dietro a tutto ciò, fugando ogni dubbio.

Innanzitutto, il principale motivo per cui le foto possono risultare "sgranate", "sfocate" o in bassa risoluzione all'interno del popolare social network è da ricercarsi nella dimensione dell'immagine. Infatti, se quest'ultima non è supportata pienamente da Instagram, c'è il rischio di una perdita in termini di qualità.

In parole povere, sfruttando determinati rapporti ci sarà un adattamento che potrebbe comportare i succitati "grattacapi" in termini di visualizzazione. Non è dunque un caso che nel corso degli anni siano state sviluppate applicazioni pensate proprio per sistemare le dimensioni delle immagini da pubblicare su Instagram. Tra i vari software disponibili, una soluzione diventata molto popolare (conta oltre 10 milioni di download al momento in cui scriviamo) è No Crop per Instagram, disponibile sul Play Store di Google.

Per il resto, va sottolineato il fatto che Instagram comprime le foto caricate, quindi in alcuni casi potrebbe subentrare un "problema" di quel tipo. Inoltre, c'è un divario tra l'app di Instagram per iPhone e quella per Android. Il motivo? La situazione è "frammentata" per il mondo del robottino verde e questo comporta varie problematiche (per semplificare la questione all'estremo, su Android l'app effettua uno "screenshot" della foto per caricarla). Si tratta dunque di una questione tecnica da "dietro le quinte", su cui eviteremo di soffermarci troppo in questa sede, ma era giusto mettervi a conoscenza anche di questo fattore che potrebbe influenzare la qualità delle Storie pubblicate su Instagram.