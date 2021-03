Ecco perché nessuno si è mai interessato del tutto all'influenza spagnola fino ad oggi

L'influenza spagnola fu uno degli eventi più drammatici che colpì il XX secolo, eppure è un argomento che, fino allo scoppio dell'attuale pandemia di COVID-19, passava sempre in secondo piano nei programmi scolastici di storia. Da dove si origina tutto questo disinteresse per un episodio decisivo nella nostra eredità storica?

Dare una risposta a questa domanda risulta molto complesso, ma è innegabile che gli orrori della Prima Guerra Mondiale e la crisi dei valori del post-conflitto giocarono un ruolo decisivo.

I primi casi di influenza spagnola si registrarono negli Stati Uniti, precisamente nove mesi prima della conclusione del primo conflitto mondiale. All'epoca, molte persone vivevano in condizioni di pregressa scarsità di risorse, avevano molti cari al fronte e, in generale, molte di loro vivevano con la perenne minaccia che un qualcosa potesse togliere loro la vita da un momento all'altro.

In questa prospettiva, un'influenza non sembrava peggiore dello stato in cui milioni di persone dovevano già vivere. Eppure, se si conta il numero delle vittime decedute per la guerra e per la pandemia del 1918, si nota subito un drammatico dato: 20 milioni di individui morirono per il conflitto tra il 1914 e il 1918; invece, tra il 1918 e il 1920 la grande influenza portò via circa 50 milioni di persone. Se vi interessa il perché di così tanti morti, vi consigliamo di leggere questa notizia.

Indubbiamente la gravità della situazione, in quei due anni, venne percepita. Numerose furono le iniziative delle nazioni e della comunità scientifica per cercare di contenere il fenomeno il più possibile. Per esempio, fu proprio nel 1918 che si cominciò ad usare la mascherina come strumento di salvaguardia dalla pandemia.

Tuttavia, alla fine del 1920, è come se "le persone fossero rimaste coinvolte in una sorta di amnesia collettiva", ha affermato la dottoressa, specializzata in antropologia medica, Monica Schoch-Spana.

Un'interessante analisi che oggi vi proporremo, pur non andando a rispondere in maniera del tutto esaustiva alla domanda inziale, si basa su uno scritto multi-disciplinare, "Società sotto minaccia", scritto principalmente da Maria Luisa Lima e José Manuel Sobral.

I due autori sostengono che per far sì che la gravità di un evento venga ricordata nella memoria collettiva, è necessario che vi sia un intervento attivo da parte delle istituzioni di potere a preservarla.

Come? Creando monumenti commemorativi, associando delle date ad episodi particolari, riportando il tema con una cadenza precisa al più vasto numero di persone.

Sotto questo aspetto, per molto tempo si è data molta più importanza all'eredità della Prima Guerra Mondiale rispetto all'influenza spagnola. Infatti, vennero creati svariati monumenti, vennero scritte poesie e testimonianze dei veterani, vennero indetti dei giorni per ricordare gli eroici caduti e i sopravvissuti, etc...

Secondo la Commissione statunitense del centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, solo negli USA, tra il 1920 e il 1930, sono stati eretti migliaia di monumenti memoriali - dalle placchette commemorative, passando per le statue fino ad arrivare a veri e propri edifici.

Al contrario, per la spagnola questo numero tende a scendere drasticamente. Pochi, nel primo dopoguerra, furono i memoriali in ricordo delle unità mediche o delle vittime. Questo numero andò ad aumentare solo a partire dagli anni 2000.