Perché invecchiando ci cambia anche la voce? Questo è quello che succede

L'invecchiamento è una costante: il passare del tempo che scorre inesorabile e che influenza tutto ciò che si trova all'interno dell'Universo. Esseri umani compresi. Durante questo processo, i cambiamenti nelle persone sono tante, ma perché invecchiando la nostra voce cambia? Diventando più profonda, più roca o meno potente.

Le corde vocali, situate nella laringe, sono responsabili della produzione del suono della nostra voce. Quando l'aria esce dai polmoni e passa attraverso la laringe, le corde vocali vibrano, producendo suono. Le corde sono composte da tre parti principali: il muscolo vocale, il legamento vocale e una membrana mucosa che le ricopre, mantenendole umide e protette.

Durante la pubertà, come ben sappiamo, gli ormoni iniziano a esercitare i loro effetti sul nostro corpo, modificando la struttura della laringe e la lunghezza delle corde vocali. Dopo la pubertà, le corde vocali sono più lunghe e spesse negli uomini, il che spiega perché generalmente hanno voci più profonde rispetto alle donne. Tuttavia, anche dopo la pubertà, gli ormoni possono continuare ad influenzare la voce (ad esempio, la voce di una donna può variare a seconda della fase del suo ciclo mestruale).

Con l'invecchiamento, la laringe inizia ad aumentare il suo contenuto minerale, diventando più rigida. Questo rende le corde vocali meno flessibili e quindi i muscoli che permettono alle corde vocali di muoversi iniziano a deteriorarsi, come tutto col passare dell'età: i legamenti e i tessuti che supportano l'organo della nostra voce perdono elasticità, diventando meno flessibili.

Oltre all'età, molti fattori legati allo stile di vita possono aumentare il rischio di danni alle corde vocali e quindi cambiare il modo in cui suona la voce: come il fumo (ricordatevi che non è mai troppo tardi) o il bere.