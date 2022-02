Perché invecchiando le doti atletiche diminuiscono e i muscoli 'smettono di crescere'?

Una condizione fisica ottimale è croce e delizia per chiunque si approcci allo sport e al fitness. In giovane età è semplice ottenere una forma fisica notevole e un fisico scultoreo, ma con l’avanzare degli anni i limiti biologici insiti nella natura umana si fanno sentire. Ma per quale motivo le doti fisiche diminuiscono con l’avanzare dell’età?

Un corpo giovane reagisce agli stimoli dell’allenamento in modo ottimale, ricostruendo le fibre muscolari dopo ogni sessione, grazie all’apporto delle macromolecole assunte con il cibo. Anno dopo anno, però, e soggetti ai meccanismi biologici dell’invecchiamento, i muscoli, le ossa e le articolazioni forniscono un'efficienza sempre minore e gli stessi esercizi non riscuotono i medesimi risultati.

Un team di ricerca, condotto da Roger Fielding, professore presso la Tufts University e direttore del Centro di Ricerca sulla Nutrizione Umana Jean Mayer USDA sull'Invecchiamento, sta studiando i benefici dell’attività fisica in individui di età avanzata.

I ricercatori analizzano i meccanismi di riposta all’esercizio fisico delle persone anziane e soprattutto i processi che permettono l’aumento di ipertrofia e di forza muscolare sotto lo stimolo dell’allenamento.

Le basi della costruzione muscolare sono le medesime sia nei vecchi che nei giovani. Con l’invecchiamento, però, i meccanismi fisiologici adibiti alla conversione dell’allenamento in costruzione fisica perdono di efficacia, a differenza di alcune doti del cervello che migliorano con la vecchiaia.

Ciò comporta, per individui di una certa età, un notevole sforzo per costruire massa muscolare e forza, pur non escludendo i benefici dati dall’importanza di svolgere allenamento fisico anche in età avanzata.

Grazie ad esercizi come flessioni, addominali, sollevamento pesi o macchine specifiche per l’allenamento, è facile sperimentare dopo un certo periodo di tempo un abbassamento della difficoltà nel gestire pesi, tempistiche ed esecuzioni. Questa facilitazione progressiva tende a rendere gli esercizi sempre più alla portata, perché i muscoli si fortificano ed aumentano di dimensioni. Questo processo è noto come ipertrofia.

Ogni volta che produciamo movimento i muscoli si contraggono e in tal modo consumano l’energia accumulata, generando forza. Se lo sforzo raggiunge un certo limite si innestano dei processi di rilascio di sostanze chimiche nei muscoli. Oltre a queste sostanze la superficie muscolare è ricca di recettori, atti a rilevare la contrazione muscolare mediante l’interazione con una o più sostanze.

In un individuo di giovane età, tali meccanismi di interazione chimica, individuano la contrazione muscolare e attivano vie metaboliche specifiche della muscolatura, inducendo la produzione di un maggior quantitativo di proteine da incorporare nelle fibre muscolari sottoposte a stress e producendo un aumento di dimensioni del muscolo. Tutto ciò avviene anche a seconda della predisposizione genetica dell’individuo.

I ricercatori dello studio odierno hanno scoperto che nei giovani la produzione di segnali che inducono crescita muscolare è molto intensa anche per un allenamento di bassa intensità. Per le persone anziane, invece, i segnali chimici che inducono la crescita muscolare sono più deboli per una medesima quantità di allenamento.

Tale caratteristica è possibile riscontrarla in individui prossimi ai 50 anni e degenera con il passare del tempo. I ricercatori, inoltre, hanno analizzato anche la componente di attivazione genetica, riscontrando che nei giovani i geni attivati in risposta all’allenamento sono più di 150, mentre negli individui anziani vengono espressi appena 42 geni. È proprio in questa differenza di espressione che il team ha identificato una delle componenti predominanti per la risposta all’allenamento.

Invecchiare è un processo naturale e con il quale tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Secondo i ricercatori, la difficoltà per le persone anziane di ottenere risultati muscolari notevoli rispetto ai più giovani non deve scoraggiare dall’intraprendere attività fisica.

L’esercizio fisico è una delle attività più importanti, insieme all’alimentazione, per ottenere uno stato di salute ottimale ed affrontare la vecchiaia nella migliore delle condizioni, riducendo svariati fattori di rischio.

E se siete cultori della forma fisica, conoscete il meccanismo sconosciuto che ripara i muscoli dopo l’allenamento?