Perché sono stati inventati i tacchi? Prima venivano utilizzati dagli uomini e dai Re

C'è una differenza sostanziale tra l'invenzione di qualcosa e il suo utilizzo. Chi l'avrebbe mai detto che la teoria della relatività di Einstein sarebbe stata utilizzata per il GPS? E chi l'avrebbe mai detto che tempo fa i tacchi vennero inventati per essere utilizzati dagli uomini?

Per secoli, così come riportano numerose fonti, i tacchi alti sono stati indossati come una forma di calzature da equitazione. In Persia, infatti, i soldati utilizzavano molto i cavalli in combattimento e delle scarpe con il tacco venivano utilizzate dai cavalieri per fissare la loro posizione nelle staffe in modo da poter tirare le frecce in modo più efficace (in calce alla notizia potrete osservare un modello di scarpa persiana del XVII secolo).

Nel 1599 questa moda arrivò anche in Europa e gli aristocratici del periodo iniziarono a indossare (e ad amare!) le scarpe col tacco persiane poiché erano considerate audaci, maschili e perfette per affermare il loro status. Quando i normali cittadini iniziarono ad indossare le medesime scarpe, gli aristocratici decisero di aumentare ancora di più l'altezza del tacco - come dimostrazione del loro status sociale.

Perfino il Re di Francia Luigi XIV di Borbone, detto il Re Sole, indossava dei tacchi rossi per aumentare la sua altezza e addirittura emanò un editto che limitava i tacchi rossi ai membri della sua corte (a proposito, ecco a voi qualche curiosità sulla fase finale della vita di Maria Antonietta, moglie del Re Sole).

I tacchi sono entrati nel mondo femminile per "mascolinizzare" gli abiti delle donne, secondo quanto riporta BBC News. Al sorgere dell'illuminismo, però, l'abito da uomo iniziò a diventare più "sobrio", preferendo un tacco molto più basso e impilato. Nel 1740, gli uomini smisero del tutto di indossare i tacchi alti... a dimostrazione di come la moda sia ciclica e anche imprevedibile.