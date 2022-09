Perchè iOS 16 non riconosce le foto doppie presenti in libreria? La spiegazione ufficiale

Come noto, tra le novità introdotte da iOS 16 c'è anche la possibilità di eliminare le foto doppie su iPhone in maniera semplice ed immediata. Tuttavia, in molti continuano a non vedere l'opzione, ma perchè? Lo spiega Apple.

In un nuovo documento di supporto, il colosso di Cupertino osserva che affinchè compaia l'album Duplicati nell'app Foto di iPhone, è necessario che l'iPhone completi il processo di indicizzazione della libreria. Questo processo però potrebbe richiedere qualche giorno in più, soprattutto se si hanno in galleria tante foto o video.

Apple osserva anche che affinchè l'indicizzazione venga completata, e che quindi l'iPhone riconosca i contenuti doppi, questo deve essere bloccato e collegato all'alimentazione.

"Il processo di rilevamento richiede che iPhone sia bloccato e collegato all'alimentazione. A seconda delle attività in esecuzione in background e delle dimensioni della libreria di foto, il processo potrebbe essere eseguito rapidamente o richiedere alcuni giorni per essere completato", aggiunge Apple.

Nessun allarmismo quindi: se ancora non vi è comparso ancora l'album Duplicati nell'app Foto evidentemente o non avete in gallery foto e video doppi, oppure l'iPhone non ha completato il processo di indicizzazione.

Nel frattempo, sempre dal fronte iOS 16 continuano ad arrivare lamentele per la durata della batteria: in molti sostengono che il nuovo sistema operativo abbia peggiorato la situazione.