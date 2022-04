Perché a volte l'iPhone si aggiorna in ritardo? La spiegazione è semplice

Mentre molti utenti si apprestano ad aggiornare i propri iPhone manualmente, in virtù dell'arrivo dell'aggiornamento a iOS 15.4.1 in Italia, è possibile che la notifica non sia ancora arrivata a chi preferisce, invece, aspettare che sia lo stesso iPhone ad avvisare della sua disponibilità.

Talvolta, tra l'utente che verifica in maniera autonoma la presenza di un aggiornamento e chi sfrutta la ricezione automatica possono passare anche diverse settimane di tempo. Anche questo strano comportamento degli smartphone di Cupertino ha una risposta, e non è poi così banale.

Infatti, un utente di nome Mateusz Buda è riuscito a mettersi in contatto con Craig Federighi, Vicepresidente della divisione software di Apple, per ricevere una risposta a questa domanda, dopo aver notato che il suo iPhone, a distanza di due settimane dall'avvio del rollout di iOS 15.4, non aveva ancora ricevuto l'agognata notifica.

La risposta di Federighi non si è fatta attendere e il dirigente della mela ha spiegato in maniera esaustiva cosa succede in questo intervallo di tempo:

"Ciao Mateusz,

I nuovi aggiornamenti per iOS seguono un percorso di tipo incrementale, rendendosi disponibili in primo luogo agli utenti che ne fanno esplicita richiesta attraverso le Impostazioni di sistema. Solo successivamente, dopo 1-4 settimane (dopo aver ricevuto sufficienti feedback sull'aggiornamento) procediamo con la distribuzione sui dispositivi che hanno attivato la funzione di auto-aggiornamento

Spero di essere stato d'aiuto!"

Si tratta, quindi, di un "ritardo programmato", se così può essere definito. Come suggeriscono i ragazzi di macrumors, oltretutto, questo consentirebbe a Apple di evitare il sovraccarico di richieste sui server dell'azienda.

Qualora non aveste ancora provveduto a installare iOS 15.4.1, suggeriamo di farlo quanto prima. Infatti, con il nuovo aggiornamento Apple ha risolto gravi falle zero-day su iPhone e iPad.