Perché l'iPhone mette il tema scuro da solo? Ecco come sistemare

Il tema scuro sugli smartphone è sempre divisivo: odiato da molti, amato da altri, su iPhone potrebbe attivarsi autonomamente in base all’ora del giorno. Come fare quindi per evitare che ciò accada?

Apple con iOS ha introdotto il Tema Scuro svariati anni fa, proprio nel bel mezzo del boom che ha interessato sia i sistemi operativi mobili che desktop, oltre che praticamente tutte le applicazioni più utilizzate dagli utenti. Dal momento che le principali app supportano il tema scuro, quando viene attivato a livello di OS si sincronizza in automatico con la loro UI: proprio questo potrebbe provocare fastidio.

Se proprio non volete che l’iPhone attivi da solo il tema scuro c’è un’opzione da te guardare attentamente. Basta infatti aprire l’applicazione Impostazioni e quindi spostarsi sotto “Schermo e luminosità”. A questo punto sulla parte alta dello schermo troverete la possibilità di scegliere manualmente il tema da scegliere, ma sotto c’è il toggle “Automatico”. Se verde, questo sincronizza il tema del sistema operativo in base all’orario scelto o in base a quello di alba e tramonto (è comunque presente l’indicazione sotto).

Ebbene, se non volete questo switch da solo il consiglio è di disattivare l’opzione.

