Perché il primo iPhone non aveva l'App Store? La storia

Vi abbiamo già parlato del lancio del primissimo iPhone nel lontano 2007, in un periodo in cui ancora i telefoni non erano affatto "smart". Solo in pochi, però, ricorderanno che anche il primo telefono di Apple non era poi così intelligente: per esempio, l'iPhone del 2007 non aveva un App Store. Ma perché?

Il primo iPhone arrivava con tante app preinstallate, quali Telefono, Meteo, Note, Calendario, Foto e Calcolatrice. Non c'era però modo di installare altre applicazioni, sia che fossero realizzate da Apple sia che si trattasse di prodotti di terze parti. L'unico modo per accedere a software terzi era quello di utilizzare le web app tramite Safari.

Ovviamente, sopratutto per la conformazione dei browser web nel 2007, l'utilizzo delle web app di Safari era pessimo, quasi come se il reindirizzamento al browser per l'uso di software terzi fosse stato pensato appositamente per scoraggiare il loro utilizzo. In effetti, proprio questo era l'intento di Apple e, soprattutto, del suo CEO Steve Jobs.

Jobs voleva tenere sotto controllo l'esperienza utente il più possibile, e per questo era scettico nei confronti di un ecosistema relativamente "libero" come quello che un App Store aperto a qualsiasi sviluppatore avrebbe garantito: chi avrebbe tenuto sotto controllo la qualità delle app? Chi avrebbe verificato che essere rispondessero agli standard di stabilità e sicurezza di Apple?

I timori di Steve Jobs erano fondati, ma la mancata creazione di un App Store proprietario della Mela Morsicata sarebbe potuta diventare il più grande errore di sempre del CEO di Apple, convincendo gli utenti a rivolgersi ad altre aziende per i propri nuovi telefoni. Fortunatamente, il colosso di Cupertino cambiò idea nel giro di qualche mese, e già nel 2008, quando venne lanciato l'iPhone 3G, l'App Store era attivo e funzionante: il primo giorno di attività del marketplace fu il 10 luglio 2008, esattamente 24 prima dell'arrivo sul mercato del nuovo Melafonino.