Perché il primo iPhone non aveva il copia e incolla? La spiegazione

A ormai 15 anni dal lancio del primo iPhone, il telefonino dispositivo che ha posto le basi per la rivoluzione mobile degli smartphone, ci sono ancora dubbi e curiosità degli utenti legati proprio a quel curioso telefonino tuttofare con touchscreen capacitivo.

Uno di questi dubbi, per esempio, è legato all'assenza della funzione Copia/Incolla. Questa grossolana mancanza, o perlomeno come la vedrebbe un appassionato che non ha vissuto quell'epoca, nasconde in realtà una ragione molto semplice.

Come ammesso da un ingegnere Apple che lavorava proprio nel campo di sviluppo della tastiera di iPhoneOS, il team ebbe troppo poco tempo per implementare questa funzione prima dello scadere della tabella di marcia per il rilascio della prima versione dell'OS.

La strategia di Apple consiste nel portare sul mercato dispositivi sempre funzionanti al massimo delle loro possibilità, che implementino funzioni affidabili e con comportamenti prevedibili. Per questo motivo, il team si dovette rassegnare all'idea di posticipare il rilancio del Copia/Incolla sulla primissima iterazione del sistema operativo dell'Apple iPhone.

Avete mai messo le mani su questo dispositivo leggendario? Fateci sapere i vostri ricordi legati agli smartphone della mela e, per i più curiosi, ecco qual è stato l'ultimo iPhone "di Steve Jobs", o perlomeno l'ultimo presentato quando il suo leggendario papà era ancora tra noi.